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الهلال يوافق على إعارة اليامي وفلاته للأهلي مقابل عسيري

الهلال يوافق على إعارة اليامي وفلاته للأهلي مقابل عسيري
http://almnatiq.net/?p=674891
المناطق - متابعات

كشفت مصادر وفقا لصحيفة “الرياضية” أن إدارة الهلال، أعطت موافقتها أخيرًا لنظيرتها في الأهلي، على انتقال “عبدالرحمن اليامي، مهند فلاتة” لاعبي الفريق، إلى النادي الأهلي بالإعارة، مقابل كسب خدمات “مهند عسيري” المهاجم الأهلاوي، ابتداءً من فترة انتقالات الشتاء.
وكان الهلال قد عرض إعارة “أحمد أشرف” على الأهلاويين، بدلاً عن المهاجم عبدالرحمن اليامي الذي يعد خيار الأهلي الأول، مع “مهند فلاته” ولم يتم قبول العرض، قبل أن يبتعد “ماجد النفيعي” رئيس الأهلي ويعلن استقالته.
بعد ذلك، تحركت الإدارة الهلالية وتحديدًا خلال اليومين الماضيين، لتخاطب “عبدالله بترجي” الرئيس الأهلاوي الجديد، سعيًا لإتمام صفقة المقايضة الهلالية الأهلاوية، في إطار حرصها على استقطاب المهاجم الأهلاوي.
ووفقًا للمصادر ذاتها، أرجأ “بترجي” البت في موضوع العرض الهلالي الجديد، إلى حين الإجتماع مع “عسيري” بعد انقضاء فترة الإجازة الممنوحة للاعبين.
يذكر أن إدارة الهلال خاطبت نظيرتها في الفيحاء بشأن استعادة المعار “عبدالرحمن اليامي” تمهيدًا لإعارته للأهلي، عارضة على الفيحاويين الفنزويلي ريفاس ومختار فلاتة مهاجمي الفريق.

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