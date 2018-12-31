مؤسسة النقد توقف 3 شركات مهن حرة عن ممارسة أي نشاط في التأمين

المناطق - واس

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، صدور قرارها بإيقاف عدد من شركات المهن الحرة عن ممارسة أي نشاط في قطاع التأمين، والمتمثلة في شركة البراك للفحص والمعاينة، وشركة دار ميار لوساطة التأمين، وشركة امتثال المتحدة لوكالة التأمين، ابتداًء من تاريخ 23 / 4 / 1440 هـ الموافق 30 / 12 / 2018م، لعدم التزامها بالمتطلبات النظامية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة عن المؤسسة.

وأوضحت “ساما”، أن قرار إيقاف نشاط الشركات يأتي إلحاقًا لإعلان المؤسسة المؤرخ في 26 / 6 / 2018م المتضمّن الإشعار عن عدد من شركات المهن الحرة غير المتجاوبة، كما يأتي ذلك انطلاقًا من دور المؤسسة الرقابي والإشرافي وتطبيقًا لما ورد في المادة (18) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي والمادة (76) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، مؤكدة في هذا الصدد أنها ستشرع في اتخاذ واستكمال الإجراءات النظامية حيال تلك الشركات وفقًا لما نص عليه نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والتعليمات ذات العلاقة.

ويأتي هذا الإعلان في إطار حرص مؤسسة النقد العربي السعودي على حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية وتوطيد استقرار قطاع التأمين، وعلى منع الممارسات غير النظامية في القطاع.

وتدعو مؤسسة النقد العربي السعودي من له شكوى تجاه أي من هذه الشركات من المؤمَّن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية؛ التقدمَ إلى إدارة حماية العملاء من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت WWW.SAMA.GOV.SA أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001256666.