احدث الأخبار

أمانة منطقة المدينة المنورة تنظم حملة تطوعية لشباب وشابات المدينة للمحافظة على النظافة
منطقة المدينة المنورة
 أمير منطقة مكة يستقبل مدير مرور جدة
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يدشن مشروع محطة قياس جودة الهواء المتنقلة في المنطقة
أبرز المواد
 هيئة الأرصاد تُسهّل وتسرع إجراءات منح التراخيص البيئية
أبرز المواد
 بدء إلزام المنشآت الغذائية بوضع السعرات الحرارية ضمن قائمة الوجبات غداً
أبرز المواد
 الرومي أثناء زيارته لجناح الخرج بالجنادرية 33 : ما شاهدته مفاجأة
أبرز المواد
 مؤسسة النقد توقف 3 شركات مهن حرة عن ممارسة أي نشاط في التأمين
أبرز المواد
 الهلال يوافق على إعارة اليامي وفلاته للأهلي مقابل عسيري
أبرز المواد
 الأمير أحمد بن فهد يستقبل رئيس اللجنة السياحية ببقيق وأعضاء وداعمي مهرجان سفاري بقيق النسخة الثالثة
أبرز المواد
 أمير منطقة تبوك يواسي الشيخ غالب النابت في وفاة شقيقه
أبرز المواد
 الأمير سعود بن نايف يستقبل المالك والفائز ببطولة الميادين للخيل العربية الأصيلة
أبرز المواد
 محافظ المجاردة يدشن أكبر سارية لعلم المملكة على مستوى محافظات عسير
أبرز المواد
أمانة منطقة المدينة المنورة تنظم حملة تطوعية لشباب وشابات المدينة للمحافظة على النظافة

أمانة منطقة المدينة المنورة تنظم حملة تطوعية لشباب وشابات المدينة للمحافظة على النظافة

منطقة المدينة المنورة
أمير منطقة مكة يستقبل مدير مرور جدة

أمير منطقة مكة يستقبل مدير مرور جدة

أبرز المواد
أمير الحدود الشمالية يدشن مشروع محطة قياس جودة الهواء المتنقلة في المنطقة

أمير الحدود الشمالية يدشن مشروع محطة قياس جودة الهواء المتنقلة في المنطقة

أبرز المواد
هيئة الأرصاد تُسهّل وتسرع إجراءات منح التراخيص البيئية

هيئة الأرصاد تُسهّل وتسرع إجراءات منح التراخيص البيئية

أبرز المواد

مؤسسة النقد توقف 3 شركات مهن حرة عن ممارسة أي نشاط في التأمين

مؤسسة النقد توقف 3 شركات مهن حرة عن ممارسة أي نشاط في التأمين
http://almnatiq.net/?p=674894
المناطق - واس

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، صدور قرارها بإيقاف عدد من شركات المهن الحرة عن ممارسة أي نشاط في قطاع التأمين، والمتمثلة في شركة البراك للفحص والمعاينة، وشركة دار ميار لوساطة التأمين، وشركة امتثال المتحدة لوكالة التأمين، ابتداًء من تاريخ 23 / 4 / 1440 هـ الموافق 30 / 12 / 2018م، لعدم التزامها بالمتطلبات النظامية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة عن المؤسسة.
وأوضحت “ساما”، أن قرار إيقاف نشاط الشركات يأتي إلحاقًا لإعلان المؤسسة المؤرخ في 26 / 6 / 2018م المتضمّن الإشعار عن عدد من شركات المهن الحرة غير المتجاوبة، كما يأتي ذلك انطلاقًا من دور المؤسسة الرقابي والإشرافي وتطبيقًا لما ورد في المادة (18) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي والمادة (76) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، مؤكدة في هذا الصدد أنها ستشرع في اتخاذ واستكمال الإجراءات النظامية حيال تلك الشركات وفقًا لما نص عليه نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية والتعليمات ذات العلاقة.
ويأتي هذا الإعلان في إطار حرص مؤسسة النقد العربي السعودي على حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية وتوطيد استقرار قطاع التأمين، وعلى منع الممارسات غير النظامية في القطاع.
وتدعو مؤسسة النقد العربي السعودي من له شكوى تجاه أي من هذه الشركات من المؤمَّن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية؛ التقدمَ إلى إدارة حماية العملاء من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت WWW.SAMA.GOV.SA أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001256666.

روابط ذات صلة

أمير منطقة مكة يستقبل مدير مرور جدة

أمير منطقة مكة يستقبل مدير مرور جدة
أمير الحدود الشمالية يدشن مشروع محطة قياس جودة الهواء المتنقلة في المنطقة

أمير الحدود الشمالية يدشن مشروع محطة قياس جودة الهواء المتنقلة في المنطقة
هيئة الأرصاد تُسهّل وتسرع إجراءات منح التراخيص البيئية

هيئة الأرصاد تُسهّل وتسرع إجراءات منح التراخيص البيئية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*