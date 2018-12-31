الرومي أثناء زيارته لجناح الخرج بالجنادرية 33 : ما شاهدته مفاجأة

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زار مدير عام المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية 33 الاستاذ /سعود بن عبدالله الرومي جناح محافظة الخرج ، وكان في استقباله رئيس الوفد الاستاذ فهد السهلي ونائبه الاستاذ سعيد الاحمري وكافة اللجان التنظيمية بالجناح ، حيث اطلع على الجناح واستوقفه مدخل الجناح والذي يحاكي قصر الفارس المؤسس الملك عبدالعزيز (مشرف) بمحافظة الخرج ، ودقة تنفيذ القصر .

ثم زار أركان الجناح المشتمل على مشاريع بلدية محافظة الخرج وابداعات طلاب وطالبات جامعة الامير سطام بن عبدالعزيز ونموذج المدينة المطورة ببلدية الهياثم ومستشفى الملك خالد ومستشفى النساء والولادة والمركز الخيري للعناية بالمصحف الشريف والمعهد التقني للالبان والاغذية ومعرض المراعي ومعرض الصور الفوتوغرافية ومعرض اراسكو ومياه تانيا وخيمة الصقور والمتحف التراثي ومنتجات الاسر المنتجة ومجسمات معالم الخرج كبرج الخرج والعيون والساقي وعريش المؤسس .

وفي الختام تم تقديم درع تذكاري يحمل صورة قصر الملك عبدالعزيز لسعادة مدير عام المهرجان ، وعبّر عن سعادته بما رآه في الجناح وتفاجئه بما رآه رغم الفترة القصيرة في التنفيذ وان الخرج معروفة بتاريخها وارثها وابنائها وتمنى التوفيق والسداد وتقديم المزيد .