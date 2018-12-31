أمير الحدود الشمالية يدشن مشروع محطة قياس جودة الهواء المتنقلة في المنطقة

عرعر - خالد الضبيبي

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم إلكترونياً، مشروع محطة قياس جودة الهواء المتنقلة، مطلعاً سموه على إحدى عربات المراقبة البيئية، المجهزة بمختبر لرصد ومراقبة جودة الهواء.

وأكد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أن الاستدامة البيئية تأتي ضمن أولوياته في تنمية المنطقة، مشدداً على أهمية معالجة الوضع البيئي ، ودراسة سبل حماية المراعي الطبيعية من التصحر والتلوث أياً كان مصدره؛ للحفاظ على الموارد البيئية والمقدرات الطبيعية بالمنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم مدير مكتب شؤون البيئة بالمنطقة، المهندس سعد بن خلف العنزي، وعدد من منسوبي المكتب.

وأعرب العنزي ,عن شكره لسمو أمير المنطقة على ما يوليه من اهتمام ومتابعة لمشروعات البيئة بالمنطقة.