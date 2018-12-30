أمانة منطقة المدينة المنورة تنظم حملة تطوعية لشباب وشابات المدينة للمحافظة على النظافة

المناطق - المدينة المنورة

نظمت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة بإدارة العلاقات العامة والإعلام والإدارة العامة للنظافة حملة تطوعية لنظافة مدخل المدينة المنورة الشمالي اليوم الأثنين. بمشاركة فريق مفتاح الخير التطوعي. وذكر مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بأمانة المنطقة الأستاذ / خالد بن متعب خليفة أن الحملة التطوعية تهدف إلى نشر الوعي البيئي وسبل المحافظة على حماية البيئة ، وإيصال رسالة بأهمية رمي المخلفات في المواقع المخصصة وتجميعها في أكياس محكمة. وبالإضافة لإيضاح مدى الجهود التي يتم بذلها من قبل عمال النظافة للمحافظة على نظافة المدينة المنورة .

و قدم مدير الإدارة العامة للنظافة بأمانة المنطقة المهندس / ماهر بن عبدالله الحازمي نبذة للمتطوعين عن أعمال النظافة في المدينة المنورة وضواحيها مؤكداً انه خلال العام الماضي جرى رفع (691235) طن من المخلفات المنزلية التي يتم تجميعها للتخلص منها بطريقة آمنة بيئيا ، بدءاً من محطات الفرز ثم دفنها بطريقة هندسية مصممة خصيصاً لهذا الغرض ، للحفاظ على أعلى معدلات الإصحاح البيئي وتحقيقاً لمبدأ التنمية المستدامة . وتابع الحازمي انه جرى غسيل الأرصفة بطول يبلغ 5400 كيلو متر ، وجرى صيانة 18000 حاوية وغسيل وتعقيم 480000 حاوية.