امير جازان يرأس اجتماع جمعية الأطفال المعوقين

جازان - فضة آل عطيف

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان , بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الرئيس العامة للهيئة العامة للفضاء رئيس مجلس جمعية الأطفال المعوقين , وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم, اجتماع مجلس إدارة الجمعية, بقاعة الاجتماعات الرئيسة بالإمارة.

واستهل سمو أمير منطقة جازان الاجتماع بكلمة رحب فيها بسمو رئيس مجلس إدارة الجمعية , وأعضاء المجلس متمنياً لهم التوفيق في اجتماعهم والأعمال والخدمات التي تقدمها الجمعية لخدمة هذه الفئة الغالية على الجميع من أبناء وطننا العزيز.

من جانبه, أعرب الأمير سلطان بن سلمان في كلمة له خلال الاجتماع عن سعادته وأعضاء مجلس الإدارة بزيارة منطقة جازان التي ستتضمن تدشين مشروع مركز رعاية الأطفال المعوقين بمنطقة جازان , وعقد اجتماع أعضاء مجلس إدارة الجمعية راجين العون من الله تعالى له ولأعضاء مجلس الإدارة كافة لتحقيق الأهداف التي تسعى الجمعية لتحقيقها.

وجرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الإدارة واتخاذ القرارات المناسبة حيالها ومنها , اختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيساً لمجلس إدارة مركز رعاية الأطفال المعوقين بجازان , وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد نائب أمير منطقة جازان عضواً بمجلس إدارة المركز , إلى جانب العديد من القرارات ذات العلاقة بالميزانيات ومصادر التمويل للجمعية ومركز رعاية الأطفال المعوقين بجازان, إضافة لجملة من الموضوعات ذات العلاقة بعمل الجمعية والمراكز التابعة لها بمختلف مناطق وطننا العزيز.