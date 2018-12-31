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تعليم الطائف يلفت الزواربتقديم فعالياته وعروضه التعليمية بجناح الوزارة بمهرجان الجنادرية 33

تعليم الطائف يلفت الزواربتقديم فعالياته وعروضه التعليمية بجناح الوزارة بمهرجان الجنادرية 33

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تعليم الطائف يلفت الزواربتقديم فعالياته وعروضه التعليمية بجناح الوزارة بمهرجان الجنادرية 33

تعليم الطائف يلفت الزواربتقديم فعالياته وعروضه التعليمية بجناح الوزارة بمهرجان الجنادرية 33
http://almnatiq.net/?p=674945
المناطق - الجنادرية

تواصل الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف تقديم فعالياتها وعروضها التعليمية بجناح وزارة التعليم بمهرجان الجنادرية 33 ، ولفتت المشاركات المقدمة من تعليم الطائف ممثلة في إدارة النشاط الطلابي للبنين والبنات وإدارة الموهوبين أنظار زوار المهرجان. ففي قسم النشاط العلمي بنشاط البنين أبهر الطلاب المشاركين بعروضهم المختلفة في مجال الروبوت زوار جناح الوزارة والمراحل التي يتم فيها التعامل مع تلك الأجهزة  . كما يواصل طلاب النشاط الفني عروضهم الفنية في مجال الرسم والنحت على الخشب وأشغال الخزف والتي نالت إعجاب الزوار . كما تميز ركن نشاط الطالبات في القاعة التفاعلية بجناح الوزارة بعروضهم عن المبادرات التي قدمتها الادارة وهي الطائف يتطوع وما تضمنته من حملات مختلفة وكذلك مبادرة انطلاقة نحو الطلاقة والتي قدمتها الادارة في احتفال الوزارة باليوم العالمي للغة العربية ، كما شاركت الطالبة عروب القثامي الحائزة على الميدالية الذهبية فرع الشعر الفصيح على مستوى المملكة في الامسية الشعرية التي شارك بها عدد من شاعرات الوطن تكريما لها على مستواها الشعري الذي نال إعجاب الجميع، كما شاركت إدارة نشاط الطالبات في مجال القصيرة القصيرة والالقاء والارتجال وركن الخط العربي والزخرفة الاسلامية وجناح الرسم والتصوير الفني ، وفي المسرح التفاعلي قدمت عدد من الطالبات أوبريت العطاء في لوحة إبداعية كلماتاً وأداءً . فيما يقدم عدد من الطلاب الموهوبين بالطائف أعمالهم الإبداعية لزوار جناح الوزارة بركن الإدارة العامة للموهوبين ومنها مشروع معدل معالجه baby games للبيانات عن طريع لعبه reversi وكذلك التحقق من تأثير درجة الحرارة المحيطة في استجابات إشارات TLD. وكذلك مشاركة الطالب الحاصل على المركز الثاني على طلاب المملكة في كتابة القصة للمرحلة الثانوية مسابقة خيال للمواهب التعبيرية. وحظيت أركان تعليم الطائف الشاركة في جناح الوزارة بالجنادرية بزيارة العديد من المسؤولين ومرتادي المهرجان حيث حظيت أركان تعليم الطائف بزيارة مدير عام النشاط الطلابي الدكتور عبدالحميد المسعود وكذلك مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بتعليم مكة الدكتور فهد الزهراني الذي أشاد بمبادرات إدارة نشاط الطالبات المعروضة بجناح الوزارة مقدما لهم وسام الجنادرية من تعليم مكة باعتباره الركن المتميز بجناح الوزارة . كما أشاد مدير عام المراجعة الداخلية بهيئة الأركان العامة صالح الحديثي بجناح نشاط الطالبات خلال زيارته  . كما زار المستشار التعليمي الدكتور ساعد الثبيتي أركان تعليم الطائف واستمع الى شرح عن مشاركات الادارة مشيدا بما شاهده من أعمال متميزة كانت محط أنظار الزوار.

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