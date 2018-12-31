أمير تبوك يستقبل رئيس كتابة العدل بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك في مكتب سموه بالأمارة اليوم رئيس كتابة العدل بتبوك الشيخ محمد بن طاهر المجرشي ومساعد رئيس كتابة العدل الشيخ عبدالله محمد القرني . اللذان قدما للسلام على سموه بعد صدور قرار معالي وزير العدل بدمج كتابتي العدل الأولى والثانية بتبوك .و رحب سموه بهما وهنئهم بمناسبة تكليفهم متمنياً لهم التوفيق

واطلع سموه خلال اللقاء على تقرير عن كتابة العدل بتبوك تضمن الإعمال الالكترونية التي دشنتها وزارة العدل في أنظمة العقارات وأنظمة الوكالات المتنقلة والوكالات الذاتية الالكترونية التي لاتحتاج معها لمراجعة كتابعة العدل .

وأكد سموه على اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهم الله – بالقطاع العدلي وتعزيزه في كل مايحقق ويسهم بتقديم أفضل الخدمات للجميع .مشيداً سموه بالجهود المبذولة من قبل الجميع في كتابه العدل بتبوك

ومن جهته أعرب المجرشي والقرني عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة تبوك على توجيهاته ودعمه لجميع أعمال كتابه العدل بالمنطقة .