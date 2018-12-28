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أم جلال تدرب فتيات الجنادرية33 على طريقة المقشوش الجوفي

أم جلال تدرب فتيات الجنادرية33 على طريقة المقشوش الجوفي

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أم جلال تدرب فتيات الجنادرية33 على طريقة المقشوش الجوفي

أم جلال تدرب فتيات الجنادرية33 على طريقة المقشوش الجوفي
http://almnatiq.net/?p=674951
الجوف - محمد الحسن

مع اختلاف مسمياته في مناطق المملكة، مازال خبز المقشوش والمصنع يدوياً على الصاج الساخن، والمشهور بطبقته الرقيقة وأطرافه المقرمشة واحداً من أبرز المأكولات في ركن الأسر المنتجة بمقر منطقة الجوف المشارك في مهرجان التراث والثقافة بالجنادرية 33 والذي يشهد إقبالًا كبيرًا من زوار المهرجان على هذا الخبز  .
وقالت أم جلال التي تشتهر  بخبز المقشوش والمشاركة من ضمن وفد منطقة الجوف  , أنها تقوم بتجهيز خبز المقشوش والذي يتكون من “أرغفة”  من عجينة طحين البر ويخبز على الصاج الساخن وبعد أن ينضج يُضاف إليها السمن البري والعسل او الدبس او يأكل وحده بدون اي إضافات .
واضافت أنها تعتمد اعتماد كلي على دقيق البر الذي يحتوي على الكثير من الألياف والنخالة، ويزود الجسم بالكمية المطلوبة من الألياف، ويشكل مصدرًا مهمًا للمعادن .
ويشهد ركن أم جلال إقبالاً كبيراً من محبي خبز المقشوش الساخن والزوار ، لمشاهدتها وهي تقوم بإعداد الخبز بمهارة وتصويره  .
بدوره أكد رئيس الوفد الدكتور نواف الخالدي  , أهمية المحافظة على التراث والموروث الشعبي وحمايته , وغرس مفهوم الموروث الشعبي السعودي وثرائه وقيمته , مبين أن الأكلات الشعبية في منطقة الجوف على درجة عالية من التميز والتفرد, وأصبحت طابعاً غذائياً للمجتمع مهما اختلفت شرائحهم الاجتماعية والاقتصادية ، واضاف أن الأسر المنتجة تشارك في عدة أركان في مقر بيت الجوف بالجنادرية .

 

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