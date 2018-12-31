أمير المدينة المنورة يقلد مدير الدفاع المدني رتبته الجديدة

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قلّد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ، في مكتب سموه بالإمارة مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اللواء عبدالرحمن بن عبدالحميد الحربي رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة لواء .

وتمنى سمو أمير منطقة المدينة المنورة للواء “الحربي” المزيد من التوفيق والسداد لخدمة الدين ثم المليك والوطن .

من جهته عبر اللواء عبدالرحمن بن عبدالحميد الحربي عن بالغ شكره وتقديره وإعتزازه بالثقة الملكية ، مؤكداً أن هذه الترقية دافعا له لبذل المزيد من التفاني والإخلاص ، سائلاً الله تعالى أن يعينه على تحمل المسؤولية، وأن يديم على الوطن أمنه وإستقراره .