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أمير المدينة المنورة يقلد مدير الدفاع المدني رتبته الجديدة

أمير المدينة المنورة يقلد مدير الدفاع المدني رتبته الجديدة
http://almnatiq.net/?p=674959
المناطق - المدينة المنورة

قلّد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ، في مكتب سموه بالإمارة مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة  اللواء عبدالرحمن بن عبدالحميد الحربي رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة لواء  .
وتمنى سمو أمير منطقة المدينة المنورة  للواء “الحربي” المزيد من التوفيق والسداد لخدمة الدين ثم المليك والوطن .
من جهته عبر اللواء عبدالرحمن بن عبدالحميد الحربي عن بالغ شكره وتقديره وإعتزازه بالثقة الملكية ، مؤكداً أن هذه الترقية دافعا له لبذل المزيد من التفاني والإخلاص ، سائلاً الله تعالى أن يعينه على تحمل المسؤولية، وأن يديم على الوطن أمنه وإستقراره .

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