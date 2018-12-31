احدث الأخبار

أمانة الجوف تستعيد مليون ونصف المليون متر مربع من الاراضي الحكومية
منطقة الجوف
 “ليلى” أول محطة انتاج للطاقة من نوعها في المملكة
أبرز المواد
 أمير منطقة المدينة المنورة يشارك أهالي حي بئر عثمان -رضي الله عنه- اللقاء الشهري لمجلس الحي
أبرز المواد
 أمير المدينة المنورة يقلد مدير الدفاع المدني رتبته الجديدة
أبرز المواد
 الشيخ غالي بن صياح النابت الى رحمة الله
مجتمع المناطق
 أم جلال تدرب فتيات الجنادرية33 على طريقة المقشوش الجوفي
منطقة الجوف
 أمير تبوك يستقبل رئيس كتابة العدل بالمنطقة
أبرز المواد
 تعليم الطائف يلفت الزواربتقديم فعالياته وعروضه التعليمية بجناح الوزارة بمهرجان الجنادرية 33
أبرز المواد
 امير جازان يرأس اجتماع جمعية الأطفال المعوقين
أبرز المواد
 نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد مجرد
أبرز المواد
 الإطاحة بشخص بحوزته اكثر من 200 الف حبة كبتاجون ومبلغ مالي وأسلحة في الخرج
أبرز المواد
 إطلاق مشروع سعودي دولي لنشر ثقافة التعايش والتواصل الحضاري
أبرز المواد
أمانة الجوف تستعيد مليون ونصف المليون متر مربع من الاراضي الحكومية

أمانة الجوف تستعيد مليون ونصف المليون متر مربع من الاراضي الحكومية

منطقة الجوف
“ليلى” أول محطة انتاج للطاقة من نوعها في المملكة

“ليلى” أول محطة انتاج للطاقة من نوعها في المملكة

أبرز المواد
أمير منطقة المدينة المنورة يشارك أهالي حي بئر عثمان -رضي الله عنه- اللقاء الشهري لمجلس الحي

أمير منطقة المدينة المنورة يشارك أهالي حي بئر عثمان -رضي الله عنه- اللقاء الشهري لمجلس الحي

أبرز المواد
أمير المدينة المنورة يقلد مدير الدفاع المدني رتبته الجديدة

أمير المدينة المنورة يقلد مدير الدفاع المدني رتبته الجديدة

أبرز المواد

أمانة الجوف تستعيد مليون ونصف المليون متر مربع من الاراضي الحكومية

أمانة الجوف تستعيد مليون ونصف المليون متر مربع من الاراضي الحكومية
http://almnatiq.net/?p=674968
الجوف - محمد الحسن

أزالت أمانة منطقة الجوف, اعتداءات أحدثها مخالفون على الأراضي الحكومية في مدينة سكاكا، وذلك في إطار حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية على القيام بدورها الرقابي ومتابعة الأراضي الحكومية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وتطبيق الأنظمة والتعليمات بهذا الخصوص.
وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي بأنه تم خلال الأسبوع الفائت إزالة تعديات على أكثر من المليون ونصف المليون متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء الواقعة شرق محطة الصرف الصحي وكذلك شمال مدينة سكاكا ( طريق قيال ).
وبين الغامدي، بأن مراقبي الأمانة نفذوا جولات رقابية مستمرة على المواقع التي تم رصد التعديات فيها، و بعد التحقق من عدم ملكية المعتدين للأراضي بشكل نظامي، تمت إزالة الإحداثات المخالفة، وهي عبارة عن مسحيات وعقوم ترابية وغرف وأحواش عبر آليات الأمانة، وبمشاركة القوة الأمنية المكلفة في دعم أعمال لجان الإزالة.
وشدد أمين منطقة الجوف على أن الأمانة ووفقاً لتوجيهات سمو أمير منطقة الجوف وسمو نائبة ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية، تنفذ جولات رقابية مستمرة على المواقع التي يكثر التعدي عليها، ومنها المخططات الحديثة، لضمان عدم نشوء أي تعدي، أو إحداث على الاراضي الحكومية، أو أراضي الغير.

روابط ذات صلة

أم جلال تدرب فتيات الجنادرية33 على طريقة المقشوش الجوفي

أم جلال تدرب فتيات الجنادرية33 على طريقة المقشوش الجوفي
إقبال كبير على منتجات مزارعو الجوف في الجنادرية 33

إقبال كبير على منتجات مزارعو الجوف في الجنادرية 33
نائب أمير الجوف يشيد بالأوامر الملكية

نائب أمير الجوف يشيد بالأوامر الملكية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*