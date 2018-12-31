أمانة الجوف تستعيد مليون ونصف المليون متر مربع من الاراضي الحكومية

الجوف - محمد الحسن

أزالت أمانة منطقة الجوف, اعتداءات أحدثها مخالفون على الأراضي الحكومية في مدينة سكاكا، وذلك في إطار حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية على القيام بدورها الرقابي ومتابعة الأراضي الحكومية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وتطبيق الأنظمة والتعليمات بهذا الخصوص.

وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي بأنه تم خلال الأسبوع الفائت إزالة تعديات على أكثر من المليون ونصف المليون متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء الواقعة شرق محطة الصرف الصحي وكذلك شمال مدينة سكاكا ( طريق قيال ).

وبين الغامدي، بأن مراقبي الأمانة نفذوا جولات رقابية مستمرة على المواقع التي تم رصد التعديات فيها، و بعد التحقق من عدم ملكية المعتدين للأراضي بشكل نظامي، تمت إزالة الإحداثات المخالفة، وهي عبارة عن مسحيات وعقوم ترابية وغرف وأحواش عبر آليات الأمانة، وبمشاركة القوة الأمنية المكلفة في دعم أعمال لجان الإزالة.

وشدد أمين منطقة الجوف على أن الأمانة ووفقاً لتوجيهات سمو أمير منطقة الجوف وسمو نائبة ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية، تنفذ جولات رقابية مستمرة على المواقع التي يكثر التعدي عليها، ومنها المخططات الحديثة، لضمان عدم نشوء أي تعدي، أو إحداث على الاراضي الحكومية، أو أراضي الغير.