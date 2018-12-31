احدث الأخبار

أمير جازان يرعى حفل تدشين مركز رعاية الأطفال المعوقين بالمنطقة
منطقة جازان
 أمانة الجوف تستعيد مليون ونصف المليون متر مربع من الاراضي الحكومية
منطقة الجوف
 “ليلى” أول محطة انتاج للطاقة من نوعها في المملكة
أبرز المواد
 أمير منطقة المدينة المنورة يشارك أهالي حي بئر عثمان -رضي الله عنه- اللقاء الشهري لمجلس الحي
أبرز المواد
 أمير المدينة المنورة يقلد مدير الدفاع المدني رتبته الجديدة
أبرز المواد
 الشيخ غالي بن صياح النابت الى رحمة الله
مجتمع المناطق
 أم جلال تدرب فتيات الجنادرية33 على طريقة المقشوش الجوفي
منطقة الجوف
 أمير تبوك يستقبل رئيس كتابة العدل بالمنطقة
أبرز المواد
 تعليم الطائف يلفت الزواربتقديم فعالياته وعروضه التعليمية بجناح الوزارة بمهرجان الجنادرية 33
أبرز المواد
 امير جازان يرأس اجتماع جمعية الأطفال المعوقين
أبرز المواد
 نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد مجرد
أبرز المواد
 الإطاحة بشخص بحوزته اكثر من 200 الف حبة كبتاجون ومبلغ مالي وأسلحة في الخرج
أبرز المواد
أمير جازان يرعى حفل تدشين مركز رعاية الأطفال المعوقين بالمنطقة

أمير جازان يرعى حفل تدشين مركز رعاية الأطفال المعوقين بالمنطقة

منطقة جازان
أمانة الجوف تستعيد مليون ونصف المليون متر مربع من الاراضي الحكومية

أمانة الجوف تستعيد مليون ونصف المليون متر مربع من الاراضي الحكومية

منطقة الجوف
“ليلى” أول محطة انتاج للطاقة من نوعها في المملكة

“ليلى” أول محطة انتاج للطاقة من نوعها في المملكة

أبرز المواد
أمير منطقة المدينة المنورة يشارك أهالي حي بئر عثمان -رضي الله عنه- اللقاء الشهري لمجلس الحي

أمير منطقة المدينة المنورة يشارك أهالي حي بئر عثمان -رضي الله عنه- اللقاء الشهري لمجلس الحي

أبرز المواد

أمير جازان يرعى حفل تدشين مركز رعاية الأطفال المعوقين بالمنطقة

أمير جازان يرعى حفل تدشين مركز رعاية الأطفال المعوقين بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=674969
المناطق - فضة عطيف
رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم , حفل افتتاح المرحلة الأولى لمبنى مركز رعاية الأطفال المعوقين بمنطقة جازان.
وأزاح سموه الستار عن اللوحة التذكارية إيذاناً بافتتاح المركز ، الذي شهدت أقسامه جولة لسموه، حيث نفذ على مساحة 10 آلاف متر مربع وبتكلفة إجمالية بلغت 22 مليون ريال , وسيقدم خدماته لنحو 200 طفل شهريا.
إثر ذلك شهد سمو أمير منطقة جازان توقيع اتفاقيتي تعاون بين مركز رعاية الأطفال المعوقين بجازان وكل من جامعة جازان والمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة , في التدريب عدد من المجالات التي تقع في إطار عمل المركز والجامعة وصحة جازان.
وأعرب شيخ شمل قبائل الحسيني والنجوع الشيخ إبراهيم بن حسن الذروي في كلمة الأهالي خلال الحفل، عن شكر الجميع وسعادتهم بتشريف سمو أمير منطقة جازان، وسمو الأمير سلطان بن سلمان وسمو نائب أمير المنطقة , للأهالي بافتتاح المركز ومتابعتهم الدائمة لكل ما يتعلق بتنفيذه والخدمات التي سيقدمها لأبناء المنطقة.
عقب ذلك ألقى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز كلمة أكد فيها أن افتتاح مركز رعاية الأطفال المعوقين بجازان يأتي امتداداً لنهج جمعية الأطفال المعوقين الذي اختطته منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود، بتوفيق من الله، ثم بدعم القيادة الرشيدة، والخيرين من أًصحاب الشركات المؤسسات والأفراد.
وأكد سموه سعي الجمعية في تطوير وتعميق خدماتها، والرفع من قدراتها للمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية والعطاء التي يقودها ويرعاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – الذي عاصر تأسيس الجمعية منذ انطلاقتها عام 1402هـ، ورعاها ودعمها قولاً وعملاً.
وأشار سموه إلى أن المركز سيقدم خدمات مجانية “طبية، تأهيلية، تربوية، نفسية، اجتماعية، توعوية لمحتاجيها من أطفال المنطقة, معربًا عن بالغ الامتنان والتقدير لكل من أسهم في بلورة هذا المشروع، وساند الجمعية في تحقيقه، وفي مقدمتهم سمو أمير منطقة جازان، وسمو نائبه والقطاعات الحكومية والأهلية المساهمة في دعم تكاليف إنشاء المركز وتجهيزه.
وقال سموه : إنه بمقدار النجاح الذي تحقق لنا جميعاً في تجاوز تحديات ومتطلبات إنشاء وتجهيز المركز لمباشرة مهامه الحيوية، فإنني على ثقة كبيرة بأننا قادرون بعون الله ثم بمساندة الخيرين في المنطقة على توفير التكاليف التشغيلية السنوية للمركز وديمومة عطائه, مشيرًا إلى أنه جرى تشييد قاعة متعددة الأغراض تستثمر إيراداتها لدعم نفقات تشغيل المركز، إلى جانب العمل على إنشاء مسجد الأميرة سلطانة بنت تركي بن أحمد السديري بمقر المركز.
وفي ختام الحفل كرم سمو أمير منطقة جازان الجهات المتعاونة والداعمة للمركز كما تسلّم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.

روابط ذات صلة

امير جازان يرأس اجتماع جمعية الأطفال المعوقين

امير جازان يرأس اجتماع جمعية الأطفال المعوقين
نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد مجرد

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد مجرد
القحطاني مديرا لإدارة الحركة بإمارة جازان

القحطاني مديرا لإدارة الحركة بإمارة جازان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*