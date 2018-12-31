مرحلة مثيرة يتصدرها “الجافلة” بمرحلة الرديفة في رالي حائل نيسان 2019

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سجل السائق الإماراتي خالد الجافلة مُفاجأةً أذهلت نُظراؤه السعوديين، إذ حقق أسرع توقيت في المرحلة الثالثة من رالي حائل – نيسان الدولي2019، مُجتازًا المرحلة التي بلغ طولها 351.04 كيلومترًا خلال 4:35:44 ساعات، هذا وأقيمت المرحلة ما بين بلدتي الرديفة وأم القلبان.

المُفاجأة الأخرى هي أن خالد الجافلة يُشارك في فئة الـ “تي 3” الخاصة بسيارات الباغي، في سيارة “كان – آم”، إذ تمكن مُتصدر فئة “تي 3″، مع ملّاحه ومُواطنه أحمد مالك، من الصعود إلى صدارة الترتيب العام للرالي، وبفارق 3:51 دقائق عن أقرب مُنافسيه، السعوديان السائق فارس المشناء وملّاحه سعود التميمي في سيارة نيسان باترول.

عن هذه النتيجة قال الجافلة: “كان هنالك الكثير من الكُثبان الرملية في بداية المرحلة، كُثبان صعبة للغاية والكثير من الشُجَيرات، حيث كُنا الأسرع لأننا عرفنا بأنه لا يُمكن للسيارات أن تُجارينا من ناحية السُرعة على الرمال. كان آخر 190 كيلومتر من المرحلة سريعًا مع وجود صخور كبيرة. حققنا وقتًا جيدًا في مقاطع الكُثبان الرملية، ومن ثم قُدت السيارة بروية حتى نهاية المرحلة. لا يوجد لدي سُرعة عالية، لذا سيكون يوم الغد عاديًا مع مقاطع صخرية، وسأضغط لتحقيق أفضل ما يُمكن”.

أما بالنسبة للسائق السعودي خالد الفريحي وملّاحه الفرنسي سيباستيان ديلاوناي، الذي تصدر الترتيب العام المُؤقت للرالي مع انتهاء مرحلة البارحة، فقد اضطر لتوقف لفترةٍ طويلة، جرّاء تعرضه لانثقاب في الإطارات، ومن ثم خسر وقتًا ثمينًا بعد أن اجتازته السيارات التي كانت خلفه، وليتراجع على إثر ذلك للمركز التاسع في الترتيب العام.

كما عانى السائق السعودي عيسى الدوسري، من فريق “إي دي للسباقات”، والفائز بنُسخة العام الماضي، من مشاكل في المكابح، في سيارته نيسان نافارا بيك أب، خلال الطريق إلى بداية المرحلة، أدت لتراجعه للمركز الرابع في الترتيب العام، بعد يومٍ حافلٍ بالإثارة في صحراء النفود.

عن ذلك قال الدوسري: “تعطلت المكابح تمامًا بعد اجتياز 140 كيلومتر داخل المرحلة، ولذلك خسرت الكثير من الوقت، يتعيَّن علي الآن الضغط في مرحلة الغد”.

وحافظ السائق السعودي أحمد الشهيل على مركزه الثالث في الترتيب العام، بينما صعد السائق الإماراتي عبد اللـه الحريز، من فريق “إي دي للسباقات”، إلى المركز الخامس في الترتيب العام، خلف زميله في الفريق عيسى الدوسري.

أما بالنسبة لفئة “تي 2” الخاصة بسيارات الإنتاج التجاري، فإن السائق السعودي مُنيف السلماني، الذي سطع نجمه أيضاً في رالي الفُجيرة بدولة الإمارات العربية المُتحدة، يسعى جاهدًا لتحقيق لقبه الثامن في هذه الفئة، حيث بدأ اليوم مع فارقٍ مُريح في صدارة الفئة، مع احتلاله المركز التاسع في الترتيب العام. لكنه واجه مشاكل تقنية أخرته، مما فتح المجال أمام مشعل السعدي مع ملّاحه العُماني عبد الحليم البوسعيدي، الذي يحتل المركز الـ 11 في الترتيب العام، لخطف صدارة فئة “تي 2″، وبفارق 13:52 دقيقة عن السعوديان خلف الجوعان وملّاحه جوعان الجوعان.

ومع اشتداد ضراوة المُنافسات وصعوبة المراحل، لم يخلُ الأمر من بعض المشاكل للسائقين الآخرين، فقد خسر صلاح الدوسري وقتًا ثمينًا إثر تعرضه لانثقاب في الإطارات، بينما عانى رائد العنزي من نوبة دوار الكُثبان الرملية، حيث عالجه الفريق الطبي مع إعادته إلى مدينة حائل برًّا. بينما أعلن الكُويتي ناصر العجمي والسعودي فرحان الرمالي انسحابهما قُبيل انطلاقة مرحلة اليوم، مع عدم تمكنهما من إصلاح الأعطال في سيارتيهما، التي تعرضا لها خلال مرحلة يوم الأحد.

في فئة ” تي 4″ الخاصة بالشاحنات، ما يزال السعودي إبراهيم المهنّا، الفائز بلقب نُسخة 2014، يسعى لإيصال شاحنته مرسيدس إلى خط النهاية في أول مُشاركة له في هذه الفئة، وفي أول ظهور لها في الرالي عُمومًا.

بالانتقال إلى الدراجات النارية، في فئة “كوادز” ذات العجلات الأربع، سجل الدرّاج السعودي عبد المجيد الخليفي، الفائز بلقب هذه الفئة خمس مرات، أسرع توقيت في المرحلة الخاصة الثانية لليوم، مما أهله لاستعادة صدارة هذه الفئة، وبفارق أربع دقائق عن مُواطنه عبد المجيد عبود. بينما حافظ الإماراتي خليفة جاسم الرئيسي على مركزه الثالث في هذه الفئة، تلاه السعودي عبد السلام همام رابعًا.

في فئة الدراجات النارية المزودة بعَجَلَتَيْن، حافظ الدرّاج الإماراتي سُلطان البلوشي على صدارته لهذه الفئة، رغم أنه سجل ثالث وثاني أسرع توقيت في مرحلَتَيْ اليوم، بطول 49.04 كيلومتر لكل مرحلة، والآن، يتصدر سُلطان هذه الفئة بفارق 22:16 دقيقة عن علي البلوشي، بينما يحتل عبد اللـه بن دخان المركز الثالث، وبفارقٍ كبير، في حين بدأ الإماراتي محمد الشامسي المرحلة، لكنه لم يُنهها، إذ عاد إلى مدينة حائل.

يُشرف على تنظيم النُسخة الـ 14 من رالي حائل – نيسان 2019 هيئة تطوير حائل بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والهيئة العامة للرياضة. وبإشراف فني من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وتحت رعايةٍ كريمةٍ من صاحب السُمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد آل سعود، أمير حائل، ورئيس اللجنة العُليا لتطوير حائل.

يوم غدّ، الثُلاثاء، اليوم الاول من العام الجديد 2019، سيخوض المُشاركون المرحلة الخاصة الأخيرة، بطول 170.02 كيلومتر، وتبدأ من بلدة الغزالة، على بُعد114.24 كيلومترًا من المقر الرئيسي للرالي، وتنهي في مدينة حائل، حيث سيُقام حفل الاختام وتتويج الفائزين وتوزيع الجوائز.

هذا وتواصل شركة نيسان للسيارات رعايتها للحدث الأضخم محليًا للعام السادس على التوالي.

الترتيب العام المُؤقت لرالي حائل – نيسان الدولي 2019 – النُسخة الـ 14، وذلك بعد المرحلة الخاصة الثانية:

السيارات:

السائق والملّاح السيارة التوقيت

01- خالد الجافلة (الإمارات)/ أحمد مالك (الإمارات) – كان – آم “تي 3” – 7:03:18 ساعات

02- فارس المشناء (السعودية)/ سعود التميمي (السعودية) – نيسان – 7:07:09 ساعات

03- أحمد الشهيل (السعودية)/ رشيد الشمري (السعودية) – نيسان باترول – 7:08:03 ساعات

04- عيسى الدوسري (السعودية)/ علي حسن عُبيد (الإمارات) – نيسان نافارا بيك أب – 7:08:26 ساعات

05- عبد اللـه الحريز (الإمارات)/ علي ميرزا (الإمارات) – نيسان باترول بيك أب – 7:10:45 ساعات

06- مُطير الشمري (السعودية)/ رائد العساف (السعودية) – نيسان باترول – 7:12:13 ساعات

07- سلمان المشعان (السعودية)/ زياد الحربي (السعودية) – تويوتا لاند كروزر – 7:13:46 ساعات

08- سامي الشمري (السعودية)/ عبد اللـه الشمري (السعودية) – نيسان باترول – 7:17:36 ساعات

09- خالد الفريحي (السعودية)/ سيباستيان ديلاوناي (فرنسا) – نيسان باترول – 7:24:48 ساعات

10- متعب القنون (السعودية)/ عبد اللـه القنون (السعودية) – نيسان باترول – 7:30:08 ساعات

11- مشعل السعدي (السعودية)/ عبد اللـه البوسعيدي (عُمان) – نيسان باترول “تي 2” – 7:38:43 ساعات

12- خلف الجوعان (السعودية)/ جوعان الجوعان (السعودية) – نيسان باترول “تي 2” – 7:52:35 ساعات

السيارات العملانية “يو تي في”:

السائق والملّاح المركبة التوقيت

01- طلال الذكير (السعودية)/ كينيل شوبين (روسيا) – كان – آم “تي 3” – 7:20:19 ساعات

02- خليل التويجري (السعودية)/ وليد التويجري (السعودية) – كان – آم “تي 3” – 7:31:52 ساعات

03- عبد الرحمن الفالق (السعودية)/ تُركي الخريمي (السعودية) – كان – آم “تي 3” – 7:40:07 ساعات

الشاحنات:

السائق والملّاح الشاحنة التوقيت

01- إبراهيم المهنّا (السعودية)/ أسامة السند (السعودية) – شاحنة مرسيدس “تي 4” – سيتم الإعلان عنه لاحقًا

الدراجات النارية رُباعية العجلات “كوادز”:

الدرّاج الدرّاجة التوقيت

01- عبد المجيد الخليفي (السعودية) – ياماها – 3:11:35 ساعات

02- عبد المجيد عبود (السعودية) – ياماها – 3:15:35 ساعات

03- خليفة جاسم الرئيسي (الإمارات) – هوندا – 3:20:19 ساعات

04- عبد السلام همام (السعودية) ياماها – 5:21:56 ساعات

الدراجات النارية:

الدرّاج الدرّاجة التوقيت

01- سُلطان البلوشي (الإمارات) – “كاي تي أم” – 3:12:09 ساعات

02- محمد الشامسي (الإمارات) – “كاي تي أم” – 3:34:25 ساعات

02- علي البلوشي (الإمارات) – “كاي تي أم” – 6:13:57 ساعات

03- عبد اللـه بن دحان (الإمارات) – ياماها – 7:36:40 ساعات