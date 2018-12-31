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للجماهير الراغبة بمساندة المنتخب الوطني في نهائيات آسيا 2019 في الإمارات.

اتحاد القدم يطلق منصة التذاكر المجانية

اتحاد القدم يطلق منصة التذاكر المجانية
http://almnatiq.net/?p=674995
المناطق - واس

أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم ، منصة التذاكر المجانية، للجماهير الراغبة بمساندة المنتخب الوطني في نهائيات آسيا 2019 في الإمارات.
ويخصص الاتحاد السعودي تذاكر المواجهات الثلاث ضمن دور المجموعات، كما يتيح أمام المشجع تحديد المباريات التي يرغب في حضورها.
وتطلب منصة التذاكر التي دشّنها الاتحاد السعودي البيانات الأساسية للمشجع، اسمه، وعمره، وجنسه، ورقم هاتفه وهويته، وبريده الإلكتروني.
وعلى إثر تسجيل المشجع لجميع بياناته سيصله عبر بريده الإلكتروني موافقة على الطلب، ويبقى عليه الانتظار إلى حين تأكيد الموافقة.
وأكد الاتحاد السعودي بأن تسجيل المشجع الكريم لا يعني حصوله على التذكرة ولكن سيكون ذلك حسب العدد المتوفر.
ويفتتح المنتخب الوطني مواجهاته في البطولة، بمواجهة كوريا الشمالية في الثامن من يناير المقبل، قبل لقاء لبنان في الـ 12 من الشهر نفسه، في حين يختتم الأخضر مواجهاته بلقاء قطر في الـ 17 يناير.

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