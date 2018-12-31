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جامعة الملك سعود تبرز أحدث إصدارات الكراسي البحثية في معرض جدة الدولي للكتاب

جامعة الملك سعود تبرز أحدث إصدارات الكراسي البحثية في معرض جدة الدولي للكتاب
http://almnatiq.net/?p=674997
جدة - عادل الزهراني

أبرزت جامعة الملك سعود بالرياض خلال مشاركتها في معرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الرابعة، “الكتاب تسامح
وسلام”، أحدث إصدارات الكراسي البحثية في مختلف المجالات العلمية والانسانية والهندسية والصحية، وذلك في ظل الدور الثقافي والعلمي الذي تقوم به الجامعة ممثلة في وكالة عمادة البحث العلمي للكراسي البحثية، حيث تأتي المشاركة في إطار تعزيز منظومة البحث العلمي وإنتاج بحوث إبداعية تخدم المجتمع.
واشتمل جناح وكالة عمادة البحث العلمي للكراسي البحثية على عرض أكثر من ١٣٦ عنوانًا تمثل أحدث إصدارات ومخرجات الكراسي البحثية، حيث شارك مركز الملك سلمان لدراسات تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها بـ ١٩ عنوانًا، وكرسي الأمير سلطان بن عبدالعزيز للدراسات الإسلامية المعاصرة بـ ٤ عناوين، كما شارك كرسي الدكتور عبدالعزيز المانع لدراسات اللغة العربية وآدابها بـ ٩عناوين وكرسي المهندس عبدالمحسن الدريس للسيرة النبوية بـ ٦ عناوين، وشارك كرسي الأدب السعودي بـ ٨٩ عنوانًا وكرسي تقنيات وتصنيع التمور ب ٧ عناوين بإجمالي ٦٨٠ كتابًا.
وشهد الجناح زيارة عدد من الإكاديميين ورجال الفكر والأدب والثقافة والباحثين ومختلف شرائح المجتمع.

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