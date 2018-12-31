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نائب وزير الخارجية اليمني: مناورات المليشيا الحوثية والتفافها على اتفاق ستوكهولم مفضوحة وغير مقبولة

نائب وزير الخارجية اليمني: مناورات المليشيا الحوثية والتفافها على اتفاق ستوكهولم مفضوحة وغير مقبولة
http://almnatiq.net/?p=675002
المناطق - واس

قال نائب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، أن اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة يقضي بانسحاب مليشيا الحوثي الانقلابية من موانئ ومدينة الحديدة، واصفًا مناورات الحوثيين للالتفاف على الاتفاق بالمفضوحة وغير المقبولة.
وشدد نائب وزير الخارجية اليمني خلال لقائه اليوم السفير الفرنسي لدى اليمن كريستيان تيستو، على أهمية انجاز اتفاق ستوكهولم وتدابير بناء الثقة بالكامل قبل الحديث عن أي مشاورات قادمة، مجددًا دعم الحكومة لأعمال لجنة تنسيق إعادة الانتشار.
وأكد أهمية أن يرسل المجتمع الدولي لاسيما الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن رسائل قوية للحوثيين مفادها أن أي التفاف على ما تم الاتفاق عليه في السويد لن يمر وأن على الحوثيين الالتزام بالاتفاق وبالقرارات الأممية ذات الصلة.
من جانبه ، أكد السفير الفرنسي دعم بلاده للحكومة الشرعية اليمنية والتوصل إلى حل في إطار جهود المبعوث الأممي إلى اليمن.

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