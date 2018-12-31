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فوز الاتفاق والوحدة والهلال والشباب والاتحاد والأهلي بالجولة 12 من الدوري الممتاز للناشئين

فوز الاتفاق والوحدة والهلال والشباب والاتحاد والأهلي بالجولة 12 من الدوري الممتاز للناشئين
http://almnatiq.net/?p=675005
المناطق - واس

اختتمت مباريات الجولة الـ12 من الدوري الممتاز للناشئين لكرة القدم تحت 17 عامًا، التي شهدت ست مواجهات جمعت الاتفاق والقادسية، الخليج والوحدة، الباطن والهلال، الشباب وهجر، النصر والاتحاد، التسامح والأهلي.
وواصل فريق الأهلي صدارته للدوري برصيد 31 نقطة بعد الفوز بخماسية مقابل هدف على التسامح ، وتجمد رصيد التسامح عند نقطة واحدة في المركز الرابع عشر.
وتمكن فريق الاتفاق من الفوز على القادسية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليرفع الاتفاق رصيده إلى النقطة 23 في المركز الثالث فيما توقف رصيد القادسية عند النقطة 7 في المركز الثاني عشر, فيما تمكن الوحدة من الفوز على الخليج بأربعة أهداف مقابل هدف ، ليصبح رصيد الوحدة 20 نقطة في المركز السادس، فيما توقف رصيد الخليج عند النقطة 7 في المركز الثالث عشر.
وفاز الهلال على الباطن بهدفين مقابل هدف، ورفع الهلال رصيده بعد هذه المباراة إلى النقطة 20 ، فيما توقف رصيد الباطن عند النقطة 11.
وفاز الشباب على هجر بهدف دون رد ليصبح رصيده بعد الجولة 19 نقطة فيما مازال رصيد هجر عند النقطة 12 ، وحقق فريق الاتحاد الفوز على النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف ليرتفع رصيد الاتحاد إلى النقطة 27 ويتجمد رصيد النصر عند النقطة 28 .

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