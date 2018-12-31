احدث الأخبار

مستشفى أملج ينقذ حياة مقيم
منطقة تبوك
 أمانة تبوك تغلق 38 محلًا وتفرض غرامات بأكثر من 200 ألف ريال
منطقة تبوك
 فوز الاتفاق والوحدة والهلال والشباب والاتحاد والأهلي بالجولة 12 من الدوري الممتاز للناشئين
أبرز المواد
 نائب وزير الخارجية اليمني: مناورات المليشيا الحوثية والتفافها على اتفاق ستوكهولم مفضوحة وغير مقبولة
أبرز المواد
 جامعة الملك سعود تبرز أحدث إصدارات الكراسي البحثية في معرض جدة الدولي للكتاب
منطقة مكة المكرمة
 اتحاد القدم يطلق منصة التذاكر المجانية
أبرز المواد
 مرحلة مثيرة يتصدرها “الجافلة” بمرحلة الرديفة في رالي حائل نيسان 2019
أبرز المواد
 أمير جازان يرعى حفل تدشين مركز رعاية الأطفال المعوقين بالمنطقة
منطقة جازان
 أمانة الجوف تستعيد مليون ونصف المليون متر مربع من الاراضي الحكومية
منطقة الجوف
 “ليلى” أول محطة انتاج للطاقة من نوعها في المملكة
أبرز المواد
 أمير منطقة المدينة المنورة يشارك أهالي حي بئر عثمان -رضي الله عنه- اللقاء الشهري لمجلس الحي
أبرز المواد
 أمير المدينة المنورة يقلد مدير الدفاع المدني رتبته الجديدة
أبرز المواد
مستشفى أملج ينقذ حياة مقيم

مستشفى أملج ينقذ حياة مقيم

منطقة تبوك
أمانة تبوك تغلق 38 محلًا وتفرض غرامات بأكثر من 200 ألف ريال

أمانة تبوك تغلق 38 محلًا وتفرض غرامات بأكثر من 200 ألف ريال

منطقة تبوك
فوز الاتفاق والوحدة والهلال والشباب والاتحاد والأهلي بالجولة 12 من الدوري الممتاز للناشئين

فوز الاتفاق والوحدة والهلال والشباب والاتحاد والأهلي بالجولة 12 من الدوري الممتاز للناشئين

أبرز المواد
نائب وزير الخارجية اليمني: مناورات المليشيا الحوثية والتفافها على اتفاق ستوكهولم مفضوحة وغير مقبولة

نائب وزير الخارجية اليمني: مناورات المليشيا الحوثية والتفافها على اتفاق ستوكهولم مفضوحة وغير مقبولة

أبرز المواد

مستشفى أملج ينقذ حياة مقيم

مستشفى أملج ينقذ حياة مقيم
http://almnatiq.net/?p=675013
المناطق - تبوك - فايز السميري
تمكن فريق طبي بفضل من الله  بمستشفى أملج العام من انقاذ حياة مقيم في العقد السادس من العمر وذلك بأجراء اول عملية مخ واعصاب تجرى داخل المستشفى حيث وصل الى قسم الطوارئ اثر سقوطه من مبنى تحت الانشاء على ارتفاع 6 امتار وعلى الفور اجريت الفحوصات الطبية الازمة  وتبين وجود تجمع دموي الجافية فوق المخ من الجهة اليسرى  وتم اجراء عملية تفريق للتجمع الدموي عن طريق ثقب الجمجمة وتكللت بحمد الله بالنجاح حيث استغرق اجراء العملية ساعتان ومازال يرقد بالعناية المركزة  للمتابعة  .
من جهته شكر مدير مستشفى املج العام  احمد محمد الرفاعي مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي  ومساعده للخدمات العلاجية الدكتور هيازع الشهري  لدعمهم للمحافظة بالكوادر الطبية المؤهلة التي تخدم المرضى والمرجعين كما شكر الفريق الطبي الذي اشرف على الحالة ومساهمتهم بعد توفيق الله من انقاذ المريض .

روابط ذات صلة

أمانة تبوك تغلق 38 محلًا وتفرض غرامات بأكثر من 200 ألف ريال

أمانة تبوك تغلق 38 محلًا وتفرض غرامات بأكثر من 200 ألف ريال
الشيخ غالي بن صياح النابت الى رحمة الله

الشيخ غالي بن صياح النابت الى رحمة الله
أمير تبوك يستقبل رئيس كتابة العدل بالمنطقة

أمير تبوك يستقبل رئيس كتابة العدل بالمنطقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*