مستشفى أملج ينقذ حياة مقيم

المناطق - تبوك - فايز السميري

تمكن فريق طبي بفضل من الله بمستشفى أملج العام من انقاذ حياة مقيم في العقد السادس من العمر وذلك بأجراء اول عملية مخ واعصاب تجرى داخل المستشفى حيث وصل الى قسم الطوارئ اثر سقوطه من مبنى تحت الانشاء على ارتفاع 6 امتار وعلى الفور اجريت الفحوصات الطبية الازمة وتبين وجود تجمع دموي الجافية فوق المخ من الجهة اليسرى وتم اجراء عملية تفريق للتجمع الدموي عن طريق ثقب الجمجمة وتكللت بحمد الله بالنجاح حيث استغرق اجراء العملية ساعتان ومازال يرقد بالعناية المركزة للمتابعة .

من جهته شكر مدير مستشفى املج العام احمد محمد الرفاعي مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي ومساعده للخدمات العلاجية الدكتور هيازع الشهري لدعمهم للمحافظة بالكوادر الطبية المؤهلة التي تخدم المرضى والمرجعين كما شكر الفريق الطبي الذي اشرف على الحالة ومساهمتهم بعد توفيق الله من انقاذ المريض .