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زوار الجنادرية يتعرفون على لغة الإشارة

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زوار الجنادرية يتعرفون على لغة الإشارة

زوار الجنادرية يتعرفون على لغة الإشارة
http://almnatiq.net/?p=675020
المناطق - واس

عرًفت الجمعية السعودية لمترجمي لغة الإشارة زوار المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 33) على البرامج والأنشطة التي تقدمها والتي تتضمن مهام مترجم لغة الإشارة ، وطرق التواصل والأبجدية المتبعة في اللغة العربية للصم، إلى جانب مساعدة المحتاجين من ذوي الإعاقة السمعية في المهرجان.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لمترجمي لغة الإشارة علي الزهراني أن الجمعية تسعى إلى تأهيل وتطوير مهارات مترجمي لغة الإشارة ، وتوحيد الممارسات وتثقيف الممارسين للغة الاشارة ، ومنح رخص ترجمة الإشارة، وتقديم خدمات ترجمة لغة الإشارة للجهات الحكومية بشكل عام، مبيناً أن الجمعية تسعى إلى إيجاد أفضل الفرص لذوي الإعاقة السمعية، ليكونوا أعضاء فاعلين ومنتجين في المجتمع، إلى جانب الاسهام في نشر لغة الإشارة وتوحيد لغة الإشارة عبر معايير مهنية تصدر من الجمعية.
ولفت الزهراني النظر إلى أن الجمعية قدمت خدماتها لأكثر من 700 ألف مستفيد ومستفيدة منذ تأسيسها، إلى جانب تدريب وتأهيل منسوبي الجهات الحكومية والخاصة وتدريب وتأهيل مترجمي لغة الإشارة والمساهمة في توحيد لغة الإشارة، وإعداد قواميس لغة الإشارة، مبيناً أن عدد المترجمين الذين تم تأهيلهم وتدريبهم بلغ “103 ” مترجمين لخدمة الصم في تسهيل عمليه التواصل مع أفراد المجتمع، بالإضافة الى تقدم مبادرات متنوعة تخدم المترجمين وضعاف السمع والصم وأسرهم، وايجاد حلول تضمن الاستدامة والاستمرارية للجمعية لمواجهة أي تحديات تقف أمام رسالة الجمعية .

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