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التعادل يحسم ودية الأخضر مع كوريا الجنوبية تحضيرًا لكأس آسيا

التعادل يحسم ودية الأخضر مع كوريا الجنوبية تحضيرًا لكأس آسيا
http://almnatiq.net/?p=675043
المناطق - الرياض
تعادل المنتخب الوطني بدون أهداف مع نظيره الكوري الجنوبي في المباراة الودية التي جرت على ملعب نادي بني ياس بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار التحضير لمباريات كأس آسيا 2019.

ودخل المدير الفني للمنتخب الوطني المباراة بتشكيل مكون من محمد العويس، محمد البريك، محمد آل فتيل، علي البليهي، ياسر الشهراني، عبد الله عطيف، حسين المقهوي، عبد العزيز البيشي، سالم الدوسري، هتان باهبري، فهد المولد.

وكان على مقاعد البدلاء كل من وليد عبد الله، محمد اليامي،  عبد الآله العمري، حمدان الشمري، إبراهيم غالب، عبد الله الخيبري، يحيى الشهري، أيمن الخليف، عبد الرحمن غريب، محمد الصيعري.

وشهد الشوط الأول من المباراة عدد من المحاولات على المرمى الكوري لكن دون أن تهتز الشباك، كما شهد الشوط سيطرة للأخضر.

وفي الدقيقة 60 من عمر المباراة دفع المدرب بيتزي باللاعب محمد الصيعري الذي شارك للمرة الأولى مع الأخضر وكان بديلاً لفهد المولد.

ودفع المدرب بيتزي باللاعب عبد الرحمن غريب بدلا من هتان باهبري وكان ذلك عند الدقيقة 67.

وأهدر المنتخب الكوري ركلة جزاء في الدقيقة 82 من عمر اللقاء عن طريق اللاعب كي سونغ.

ومنح المدرب بيتزي الفرصة لعبد الله الخيبري للمشاركة على حساب حسين المقهوي، كما شارك حسين الشمراني بدلا من ياسر الشهراني.

وبدأ الأخضر المرحلة الرابعة والأخيرة من التحضيرات لبطولة كأس آسيا والتي ستقام يناير 2019 من خلال معسكر في أبوظبي رفع فيه المدرب خوان أنطونيو بيتزي نسق التحضير للبطولة.

وكانت قرعة البطولة أوقعت المنتخب الوطني في المجموعة الخامسة رفقة قطر ولبنان وكوريا الشمالية، على أن تكون البداية يوم 8 يناير أمام كوريا الشمالية وذلك على ملعب مكتوم بن راشد بنادي الشباب.

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