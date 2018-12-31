البشير: سيتم رفع الراوتب ودعم المزيد من السلع للفئات الأضعف

المناطق - وكالات

دعا الرئيس السوداني، عمر البشير، الاثنين، القوى السياسية والحزبية في البلاد، للمساهمة الراشدة في التعاطي مع قضايا السودان، مؤكدا فتح صفحة جديدة تخلو من الإقصاء والتهميش.

وقال البشير خلال كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى الـ60 للاستقلال: “نوشك على عبور الأزمة الاقتصادية والدخول في إصلاحات كبيرة، ولدينا شراكات دولية وعربية متعددة لدعم ​الاقتصاد​ السوداني”.

وأضاف: “بلادنا قطعت شوطا كبيرا في مسار بناء الدولة والمجتمع، لكنه لا يزال دون مستوى الطموح”.

وأكد البشير أن مؤسسات الدولة وضعت استراتيجية للخروج من الأزمة، تعتمد على الإنتاج، لافتا إلى أن ميزانية العام المقبل وضعت برؤية جديدة لتجاوز الأزمات الراهنة وتخفيف معاناة السودانيين.

وشدد الرئيس السوداني على أنه ستتم محاسبة كل من توكل لهم مهام خدمة المواطنين على تصرفاتهم، مضيفا أنه “سيتم رفع الراوتب ودعم المزيد من السلع للفئات الأضعف”.

وأكد على أنه تم إبرام شراكات اقتصادية مع دول صديقة وشقيقة لزيادة كفاءة الاقتصاد، مشيرا إلى أنه “نتطلع إلى مضاعفة الجهود للبناء الاقتصادي”.

وشدد البشير على أن الحوار الجاد هو الوسيلة الوحيدة لتجاوز الخلافات، داعيا إلى نبذ العنف وحل الخلافات عبر الحوار الجاد، مبينا “ملتزمون بإجراء ​الانتخابات​ في 2020 في أجواء حرة ونزيهة تعزيزا لمبدأ التداول السلمي للسلطة”.

وتشهد مدن سودانية منذ أيام تظاهرات غاضبة احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد، تلاها وعود حكومية بالاستجابة لمطالب المحتجين.