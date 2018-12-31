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مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 45 طنًا من السلال الغذائية للنازحين والمتضررين في مديرية حرض بمحافظة حجة

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 45 طنًا من السلال الغذائية للنازحين والمتضررين في مديرية حرض بمحافظة حجة
http://almnatiq.net/?p=675068
المناطق - واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 45 طنًا من السلال الغذائية للنازحين والمتضررين من مناطق شليلة ومجربيه ونازحي بني الحداد بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة، استفاد منها 3,600 أسرة.
وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي يقدمها المركز لأبناء الشعب اليمني في مناطقه كافة دون تمييز والتي بلغت 301 مشروعًا.

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