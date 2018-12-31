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القيادة تهنئ رئيسة الوزراء في جمهورية بنجلاديش الشعبية بمناسبة فوزها في الانتخابات

القيادة تهنئ رئيسة الوزراء في جمهورية بنجلاديش الشعبية بمناسبة فوزها في الانتخابات
http://almnatiq.net/?p=675074
المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لدولة الشيخة حسينة واجد رئيسة الوزراء في جمهورية بنجلاديش الشعبية بمناسبة فوزها في الانتخابات في جمهورية بنجلاديش الشعبية .
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولتها، ولشعب جمهورية بنجلاديش الشعبية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، برقية تهنئة لدولة الشيخة حسينة واجد رئيسة الوزراء في جمهورية بنجلاديش الشعبية بمناسبة فوزها في الانتخابات في جمهورية بنجلاديش الشعبية.
وأعرب سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لدولتها، ولشعب جمهورية بنجلاديش الشعبية الشقيق المزيد من التقدم والرقي.

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