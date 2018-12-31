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جريمة بشعة تهز مصر عشية رأس السنة الجديدة

جريمة بشعة تهز مصر عشية رأس السنة الجديدة
حشد أمام موقع الجريمة بـ"برج عمر بن الخطاب رقم 4" في منطقة الأبراج في كفر الشيخ
http://almnatiq.net/?p=675076
المناطق - وكالات

عشية حلول رأس السنة الجديد صدمت مصر بوقوع جريمة بشعة في مدينة كفر الشيخ، ضحاياها 4 أشخاص (امرأة وأطفالها الثلاثة).

وأوضحت وسائل الإعلام المصرية أن أحد سكان كفر الشيخ عثر اليوم الاثنين على زوجته وأطفاله الثلاثة مذبوحين “في ظروف غامضة” داخل شقتهم الكائنة بـ”برج عمر بن الخطاب رقم 4″ في منطقة الأبراج بحي سخا والواقعة على طريق كفر الشيخ – طنطا.

ووجد الرجل زوجته وأحد أطفاله مذبوحين في صالة الشقة، وطفليه الآخرين مذبوحين في غرفة أخرى.

وانتقل مدير أمن كفر الشيخ، اللواء فريد مصطفى، ومدير إدارة البحث الجنائي، اللواء محمد عمار، ورجال النيابة العامة إلى موقع الحادث، وتعاين قيادات النيابة ورجال المباحث الجنائية موقع الجريمة البشعة.

وقال شهود عيان من أهالي منطقة الأبراج في حي سخا، في تصريحات خاصة لـ”مصراوي”، إن الزوج فوجئ بزوجته وتدعى منى فتحي السجيني، وأطفالهما الـ3 مذبوحين في صالة الشقة واستغاث ببواب البرج مباشرة حتى وصلت الشرطة للمكان.

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