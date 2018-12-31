الشركات الأكثر نموا في 2018.. سيطرة أميركية واكتساح تكنولوجي

المناطق - وكالات

احتلت الشركات الأميركية العملاقة المراتب الأولى في قائمة الشركات الأكثر نموا خلال عام 2018 من ناحية القيمة السوقية، فيما كانت الملاحظة الأبرز أن معظم هذه الشركات تعمل في مجال التكنولوجيا والإنترنت.

وخلت القائمة تقريبا من الشركات التي تعمل في المجالات التقليدية مثل الزراعة والصناعة، كما أن 8 من أصل 10 شركات في القائمة أميركية، فيما احتلت شركتان صينيتان المرتبتين المتبقيتين.

وتعرّف القيمة السوقية للشركات على أنها قيمة الشركة الفعلية في السوق بسعر اليوم، أي إذا كان لدى الشركة 1000 سهم في البورصة، وقيمة السهم الواحد تبلغ 10 دولارات، فقيمة الشركة السوقية تبلغ 10 آلاف دولار، وهكذا.

وفيما يلي قائمة بأعلى الشركات قيمة سوقية في العالم، حسب إحصاءات موقع ycharts المتخصص في البحوث الاقتصادية.

1.مايكروسوفت: بلغت القيمة السوقية لشركة مايكروسوفت الأميركية المتخصصة في تقنيات الكومبيوتر 789 مليار دولار، وبدأ الارتفاع يطرأ على أسعار أسهم مايكروسوفت مع تولي ستايا ناديلا منصب الرئيس التنفيذي للشركة، الذي بدأ يركز على حقل الحوسبة السحابية.

2. أبل: وصلت القيمة السوقية لشركة الأجهزة الذكية الأميركية إلى 777 مليار دولار، منخفضة عن الرقم التاريخي الذي حققته في أغسطس الماضي، وهو تريليون دولار.

وتمثل مبيعات هاتف آيفون نحو 60 بالمئة من إجمالي مبيعات الشركة، لذلك تراجعت القيمة السوقية لها إثر انخفاض المبيعات في الربع الأخير من 2018.

3. أمازون: سجل موقع التجارة الأميركي الشهير نحو 743 مليار دولار كقيمة سوقية، ووصل الموقع إلى هذا الرقم بعدما أعلن بيع أكثر من 100 مليون منتج خلال مهرجان التسوق السنوي المعروف باسم “يوم العضوية الممتاز”، الذي يمنح تخفيضات على الأسعار.

4. ألفابت: تمكنت الشركة الأم لشركة “غوغل” وغيرها من الشركات التقنية من الوصول بقيمتها السوقية إلى 710 مليار دولار، رغم تعرضها لانتكاسة تمثلت في فرض الاتحاد الأوروبي غرامة على “غوغل” بنحو 5 مليارات دولار، فضلا عن اتهامه من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتحيز في نتائج البحث.

5. بيركشير هاثاواي: وصلت القيمة السوقية للشركة التي تعمل في حقول عدة، من قطاع التجزئة إلى المفروشات وغيرها، إلى 487 مليار دولار.

6. فيسبوك: القيمة السوقية لعملاق التواصل الاجتماعي الأميركي بلغت نحو 402 مليار دولار، وتأثرت أسهم الشبكة الاجتماعية بعد الأخبار التي تحدثت عن اختراقات بيانات عشرات الملايين من المستخدمين.

7. علي بابا: موقع التجارة الإلكترونية الصيني الشهير قدرت قيمته السوقية بنحو 373 مليار دولار، وحقق الموقع قفزة كبيرة في أسعار أسهمه في نوفمبر، بعدما سجل نتائج قياسية في مبيعات “يوم العُزاب” وصل إلى 24 مليار دولار.

8. جونسون آند جونسون: بلغت القيمة السوقية لشركة جونسون آند جونسون الأميركية العريقة، التي تأسست عام 1988، نحو 344 مليار دولار، وتعمل في مجال في مجال الأدوية والمنظفات. وعلى الرغم انتشار تقرير صحفي قال إن مادة مسرطنة تدخل في مكونات بودرة الأطفال، إلا أن أسهم الشركة الأميركي حققت ارتفاعا، ولم يقل سعر سهم الشركة طوال 2018 عن 122 دولارا.

9. جي بي مورغان تشيس: وصلت القيمة السوقية للبنك الأميركي “جي بي مورغان تشيس” إلى 329 مليار دولار أميركي، ويعتبر هذا البنك هو الأكبر في الولايات المتحدة مع إجمالي أصول تبلغ 2.5 تريليون دولار.

10.إكسون موبيل: الشركة الأميركية المتخصصة في مجال النفط والطاقة قيمتها وصلت إلى 313 مليار دولار، ونمت أرباحها بنسبة 18 بالمئة مع ارتفاع أسعار النفط.