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نائب أمير جازان : مركز الأمير سلطان الحضاري تحفة معمارية وواجهة حضارية للمنطقة

نائب أمير جازان : مركز الأمير سلطان الحضاري تحفة معمارية وواجهة حضارية للمنطقة

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خلال جولة تفقدية لاقسام المركز

نائب أمير جازان : مركز الأمير سلطان الحضاري تحفة معمارية وواجهة حضارية للمنطقة

نائب أمير جازان : مركز الأمير سلطان الحضاري تحفة معمارية وواجهة حضارية للمنطقة
http://almnatiq.net/?p=675085
المناطق - فضة عطيف

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان مساء اليوم ، بجولة بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان ، وذلك في إطار جولات سموه التفقدية لمختلف الجهات والإدارات الحكومية بالمنطقة.
واطلع سموه على أقسام المركز الذي بلغت قيمته الإجمالية أكثر من ١٤٢ مليون ريال ، ونفذ على أرض بمساحة 100 ألف متر مربع ، حيث أقيمت مباني الدور الأرضي على مساحة 10 آلاف متر مربع، ومباني الدور الأول بمساحة 10 آلاف متر مربع .
واستمع سموه لشرح مفصل من القائمين على المركز الذي يحتوي مسطحات خضراء بمساحة 15 ألف متر مربع، وقاعات للإحتفالات، والمؤتمرات والاجتماعات، ومركز للمعارض، ومسرح مغلق مجهز بالتقنيات الحديثة وأنظمة ترجمة لعدد من اللغات، يتسع لنحو 1800 شخص, ومسرح آخر مفتوح يتسع لنحو 3000 شخص، وصالات لكبار الزوار والضيوف، بالإضافة لأماكن مخصصة للنساء، وموقع خدمات يتسع لنحو 1000 موقف سيارة.
وأعرب سمو نائب أمير منطقة جازان في ختام الجولة, عن سعادته بزيارته لمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان، لافتاً إلى أن المركز يقع في مكان مميز بالمنطقة المركزية على الواجهة البحرية بالكورنيش الشمالي بمدينة جيزان، ويعد تحفة معمارية حضارية تعكس تطور المنطقة.

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