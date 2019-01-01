ريال مدريد يقترب من اصطياد “الهداف المنقذ”

المناطق - وكالات

على غير العادة، يعاني ريال مدريد بطل أوروبا من الفقر التهديفي، حيث سجل “الميرنغي” 55 هدفا فقط في 27 مباراة خاضها بمختلف المناسبات، في موسم هو الأسوأ له منذ موسم 2006-2007.

وفي الليغا الإسباني، لم تتعدى الأهداف المحرزة من قبل النادي الملكي 24 هدفا فقط حتى الآن، أي نصف عدد الأهداف التي سجلها غريمه التقليدي برشلونة، الأمر الذي لم يحدث منذ موسم 1993-1994.

وشكل رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي فجوة كبيرة على المستويين الهجومي والتهديفي، الأمر الذي انعكس بشكل واضح على رصيد “النادي الملكي التهديفي” في مختلف المنافسات.

وللخروج من هذه الأزمة، يتوجب على إدارة النادي الملكي أن تدخل سوق الانتقالات الشتوية المقبلة بحثا عن مهاجم يعوض رحيل “الدون” لسد الثغرة الهجومية التي خلقها رحيل رونالدو إلى “السيدة العجوز”.

وتناقلت وسائل إعلام أن هناك خمسة مهاجمين على رادار ريال مدريد، وأنه قد يسعى للتعاقد مع أحدهم في “الميركاتو الشتوي، وفق ما ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية”.

وارتبط اسم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلانو الإيطالي، بالريال خلال سوق الصيف الماضي، وكانت صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” قد أكدت منذ عدة أيام أن إيكاردي سيقوم بتجديد عقده مع الإنتر بداية العام المقبل، وهو الأمر التي نفته زوجة اللاعب ووكيلة أعماله في الوقت نفسه.

وعلى الرغم من رغبة إدارة إنتر ميلان في تجديد تعاقد مهاجمها المخضرم، إلا أن الأنباء والتقارير تشير إلى أن ريال مدريد يرغب في المهاجم الأرجنتيني لتعويض رحيل رونالدو.

وضمت القائمة أيضا مهاجم لايبزيج الألماني تيمو فيرنر، على الرغم من القيمة السوقية الكبيرة للاعب، والتي تبلغ 65 مليون يورو بحسب موقع “ترانسفير ماركت”.

وإلى جانب إيكاردي وفيرنر، ورد اسم البولندي كرزيستوف بياتيك، مهاجم جنوى الإيطالي، الذي يعد أحد أفضل اللاعبين بالكالتشيو، إذ استطاع حتى الآن تسجيل 13 هدفا بمختلف المباريات التي خاضها فريقه بالنسخة الحالية من الدوري الإيطالي

وأشارت بعض التقارير إلى أن ريال مدريد يتابع اللاعب منذ مدة، ونظرا لقوته الفنية والبدنية، فضلا عن قيمته المالية الضئيلة والتي تقدر بـ 15 مليون يورو، فإن الأيام القليلة المقبلة قد تشهد تحرك الريال في محاولة منه لضمه.

وطبقا لتقارير فإن الريال يضع الإسباني فيرناندو يورينتي، مهاجم فريق توتنهام الإنجليزي على راداره أيضا، سيما أن اللاعب لا يشارك أساسيا مع الفريق اللندني، ويفكر في الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية، وقد عبر اللاعب منذ عدة أسابيع عن رغبته في العودة مرة أخرى إلى الدوري الإسباني.

كذلك أوردت تقارير أن النادي الإسباني يرغب في الظفر بخدمات الهولندي باس دوست، مهاجم فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي، الذي يقدم أحد أفضل مواسمه في مسيرته، إذ استطاع تسجيل 15 هدف في الـ 14 مباراة التي خاضها الفريق بالدوري البرتغالي، ويتميز اللاعب بالعديد من المميزات الهجومية، والتي يعد أبرزها قوته في الالتحامات الهوائية، نظرا لطوله الفارع.