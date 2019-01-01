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قرقاش: اتفاق السويد فضح ممارسات الحوثيين

قرقاش: اتفاق السويد فضح ممارسات الحوثيين
http://almnatiq.net/?p=675108
المناطق - وكالات

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، الاثنين، أن اتفاق السويد كشف وفضح ممارسات الحوثيين في خروقهم المستمرة للاتفاق بشأن الحديدة.

وقال قرقاش في سلسلة تغريدات عبر حسابه في موقع “تويتر” :”من محاسن اتفاق السويد بشأن اليمن أنه يعرّي الحوثي تماما أمام المجتمع الدولي ويفضح ممارساته، فخروقه المستمرة للاتفاق حول الحديدة ومسرحية انسحابه من الميناء مكشوفة وتضعف موقعه وموقفه”.

وأضاف: “ويبدو واضحا أن الحوثي يحاول أن يتحايل على الاتفاق الذي يفرض خروجه من ميناء ومدينة الحديدة، هذا التوجه المكشوف يوثق الطبيعة الإجرامية للحوثي أمام المجتمع الدولي، وفي المحصلة هي مناورات يائسة لن تنجح”.

وتابع :”ولا يخفى أن رفض الحوثي فتح معبر للمساعدات الإنسانية من ميناء الحديدة دليل واضح لمن كان يعرقل العمل الإغاثي والإنساني في اليمن، وفي تقديري أن هذه الممارسات المليشياوية تضعف الحوثي في موقفه السياسي وتعريه وتكشفه”.

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