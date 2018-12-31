آل حموض يدشن ” المجاردة أجمل ” بتشريف البناوي وحضور الآلآف وتألق صالح اليامي

المناطق - عسير

رعى محافظ المجاردة الأستاذ يحيى بن عبدالرحمن آل حموض مساء اليوم الاثنين تدشين أضخم كرنفال على مستوى منطقة عسير ممثلاً في المهرجان الشتوي والذي يشمل شارع الفن ومهرجان العسل السابع الذي تنظمه لجنة التنمية السياحية الفرعية وبلدية وزراعة المجاردة ، ضمن فعاليات ملتقى المجاردة الشتوي 1440 هـ ( المجاردة أجمل ) بحضور محافظ بارق الأستاذ مفرح البناوي ووكيل محافظة المجاردة الأستاذ ثامر بن نايف المرزوقي وعدد من المسؤولين ومدراء الإدارات الحكومية ورؤساء المراكز وشيوخ وأعيان القبائل والآلاف من أهالي وزوار المجاردة .

انطلقت الفعاليات من بعد صلاة العصر بتدشين خيمة التسوق للعائلات .

فاستقبل المحافظ الجميع والترحيب بهم في المركز الحضاري ثم اتجه الجميع إلى شارع الفن ، وشاهدوا ما يحتويه من صور فوتوغرافية ومعرض تشكيلي وآخر للتراث ومسرح الطفل والأسر المنتجة .

واتجه الجميع إلى المقر المخصص لاحتضان مهرجان العسل الكبير السابع الذي يشرف على تنظيمه فرع الزراعة بالمحافظة ، ثم تجول الجميع في صالات عرض العسل ومعارض الإدارات الحكومية المشاركة .

بعدها بدأ الحفل الخطابي من تقديم المتألق عبدالمجيد الشهري بعد القران الكريم ، فكلمة راعي الحفل حيث تحدث محافظ المجاردة يحيى آل حموض عن جهود الدولة أيدها الله في رفاهية المواطن وإسعاده في أي جزء من هذا الوطن المعطاء ، ثم تحدث عن أهمية ملتقى المجاردة الشتوي وتعريف الزوار بما تمتلكه محافظة المجاردة من مقومات للسياحة بفضل ماحباها الله من جمال الطبيعة وتنوعها مما أسهم في إنتاج العسل الطبيعي على مدار العام وتزايد أعداد النحالين .

وشكر آل حموض سمو أمير منطقة عسير على موافقته الكريمة على إقامة ملتقى المجاردة الشتوي ، وجهوده ودعمه ومتابعته لكافة البرامج والأنشطة في المنطقة ، وحرصه على أن تكون السياحة في منطقة عسير مستدامة .

ثم قصيدة للشاعر والأديب رافع الشهري ، فعرض مرئي يحاكي محافظة المجاردة ومراكزها ، فقصيدة للشاعر المبدع أحمد خازم العمري .

واختتمت الأمسية التي حضرها الآلاف من أهالي المجاردة وزوارها بلوحات وطنية وشعبية صاحبها أوبريت بصوت الفنان صالح اليامي بعنوان “ مجدٌ وعشق ” من كلمات المبدع مزهر الشهري ومشاركة فرقة سيوف محافظة المجاردة ، وفي الختام تم تكريم عدد من الشخصيات .