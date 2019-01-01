وظائف إدارية و فنية شاغرة في اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي

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أعلن اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي (التابعة للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة) عن توفر وظائف إدارية وفنية شاغرة (للرجال) في كل من (الأمانة العامة، إدارة العلاقات العامة، إدارة الحاسب الآلي، الإدارة الهندسية).

وجاءت الوظائف بالمسميات التالية:

– منسق إعلامي (إدارة العلاقات العامة)

– موظف دعم فني (إدارة الحاسب الآلي)

– موظف إداري (الأمانة العامة)

– منسق لجان فنية (الإدارة الهندسية)

وأشار إلى أن التقديم متاح حالياً من خلال الرابط: https://goo.gl/Ae5PSY اعتباراً من اليوم الأحد 1440/4/23هـ حتى الأحد الموافق 1440/4/30هـ.