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محافظ العارضة يؤدي الصلاة على شهيد الواجب الرقيب مظلي الحريصي

محافظ العارضة يؤدي الصلاة على شهيد الواجب الرقيب مظلي الحريصي
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جازان _فضه عطيف

أدّى محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، بعد صلاة عصر اليوم بجامع الإيمان بمركز الحميراء، صلاة الميت على شهيد الواجب الرقيب مظلي محمد بن حسن أحمد الحريصي أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي.

ونقل محافظ العارضة ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لوالد وذوي الشهيد.

كما نقل “بن منيخر” تعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، لوالد وأسرة الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله في الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم عبر والد وذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان العز والشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وقد أدى الصلاة مع محافظ العارضة عدد من القيادات الامنية ومدراء الدوائر الحكومية ومشائخ وأهالي العارضة.

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