جائزة غرفة الأحساء للتميّز تُكمل كافة مراحلها وتعتمد قائمة الفائزين في دورتها الرابعة

الاحساء - المناطق

كشف مجلس أمناء جائزة غرفة الأحساء للتميّز، في دورتها الرابعة لعام 2018 عن اكتمال كافة مراحل استقبال وفحص ودراسة وتقويم طلبات المنشآت المشاركة بالجائزة وكذلك انتهاء مرحلة زيارات المحكمّين الميدانية واعتماد تقاريرهم العلمية، إيذانًا بإعلان النتائج وتكريم الفائزين ضمن برنامج حفل الاستقبال السنوي لرجال الأعمال الذي تنظمه الغرفة يوم الثلاثاء 16/05/1440هـ الموافق 22/01/2019م، بفندق مكان بالأحساء.

وأوضح بيّان للمجلس أن إعلان وتوزيع الجوائز على الفائزين ضمن برنامج الحفل السنوي الذي يرعاه ويشرفه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، بحضور صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي، محافظ الأحساء، بوجود ممثلي منشآت القطاع الخاص ورجال وسيدات الأعمال بالأحساء ومشاركة مسؤولي الأجهزة والهيئات الحكومية والإعلاميين بالأحساء، يُعد تكريمًا وتشريفًا كبيرًا للجائزة والقائمين عليها والمشاركين فيها والفائزين بها في هذه النسخة.

وأشار البيان إلى أنه تم توسيع نطاق الجوائز في هذه الدورة، حيث تم تخصيص فائزين لكل فرع من فروع الجائزة، لتكون عدد المنشآت الفائزة 6 منشآت موزعة على فرع الكيانات الكبيرة والكيانات المتوسطة والكيانات الصغيرة أو الواعدة، مبينًا أن معايير تقييم المنشآت المشاركة بالجائزة، اشتملت على: وضوح الأهداف الاستراتيجية للمنشأة، معرفة وتدقيق الوضع التنافسي، كفاءة الموارد البشرية والمالية، الدور الوطني والمجتمعي، تمكين الابتكار وتقنية المعلومات بالإضافة إلى المسئولية الاجتماعية.

ومن جهته أكد الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجبر، رئيس مجلس الأمناء أن عوائد المشاركة في الجائزة مفيدة ومُحفّزة ومتنوعة، لأنها توفر تجربة مهنية متميزة من خلال نماذج الدراسة والتقييم والمقارنة المعيارية والتحليل العلمي لقياس المستوى العام للمنشأة ومعرفة مواطن القوة والضعف حسب معايير الجائزة المدروسة والمعتمدة وفقًا لمعايير عالمية مهنية متخصصة وكذلك تقديم حزمة نوعية من الاستشارات التنظيمية والتطبيقات التطويرية والإرشادات المهنية التي ستثري تجربة المنشآت المشاركة ليتم الاستفادة منها في ممارساتها العملية المختلفة.

يُشار إلى أن الجائزة التي تم اطلاقها لأول مرة في عام 2012، وتعتبر أهم جائزة تمنح للشركات والمؤسسات الخاصة بالأحساء، بهدف المساهمة في تطويرها وترقية أدائها ورفع مستواها، وتمثل الجائزة إحدى مبادرات الغرفة التي تهدف إلى دعم وتحفيز منشآت قطاع الأعمال بالأحساء.