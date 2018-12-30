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نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد الحريصي

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أمين نجران يقف على سير أعمال المشاريع البلدية بمحافظة شروره

أمين نجران يقف على سير أعمال المشاريع البلدية بمحافظة شروره

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أمين نجران يقف على سير أعمال المشاريع البلدية بمحافظة شروره

أمين نجران يقف على سير أعمال المشاريع البلدية بمحافظة شروره
http://almnatiq.net/?p=675189
المناطق - نجران

قام أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان بجولة ميدانية لمحافظة شروره وقف خلالها على سير المشاريع والخدمات البلدية في المحافظة والتقى القائم بعمل محافظ شروره بالنيابة الأستاذ / عامر الصيعري ؛ حيث تم مناقشة احتياجات المحافظة والقرى والمراكز التابعة لها من المشاريع والخدمات البلدية ؛ كما التقى رئيس البلدية المهندس مانع المحمضي ومنسوبي البلدية ، ورئيس المجلس البلدي وعدد من أعضائه ناقش معهم تطوير الخدمات المقدمة في المحافظة ومراكزها ، بالإضافة إلى مناقشة المشاريع الاستثمارية والخدمات البلدية ، كما التقى عدد من المواطنين ، حيث إطلع على مطالبهم البلدية ، ووجه بدراستها ومعالجتها وفق الاختصاص.

” ميدانيا ” بدأ جولته بزيارة لمبنى البلدية ووقف على سير العمل الإداري والتقى الموظفين ، كما وقف على أعمال الردميات في مشروع سفلتة مخطط الصناعية بمحافظة شروره ، حيث أطلع على سير العمل ونسبة الإنجاز ، ووجه بمراعاة الميولات ، ، كما شملت الجولة مبنى المركز الحضاري ومشتل بلدية شروره حيث شدد على مضاعفة الجهود وسرعة إنجاز الاعمال المتبقية ؛ كما تفقد الخدمات البلدية بمركز الاخاشيم التابع لمحافظة شروره .

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