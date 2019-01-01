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فرع صندوق تنمية الموارد البشرية بالرياض ينظم لقاءً وظيفياً للباحثين عن عمل في التخصصات الهندسية

فرع صندوق تنمية الموارد البشرية بالرياض ينظم لقاءً وظيفياً للباحثين عن عمل في التخصصات الهندسية

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فرع صندوق تنمية الموارد البشرية بالرياض ينظم لقاءً وظيفياً للباحثين عن عمل في التخصصات الهندسية

فرع صندوق تنمية الموارد البشرية بالرياض ينظم لقاءً وظيفياً للباحثين عن عمل في التخصصات الهندسية
http://almnatiq.net/?p=675208
المناطق - الرياض

عقد فرع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، بالرياض اليوم (الثلاثاء)، لقاءً وظيفياً، للباحثين عن عمل المسجلين في البوابة الوطنية للعمل (طاقات) في عدد من التخصصات الهندسية، بالتعاون مع شركتي بازي للتجارة والمقاولات المحدودة والجزيرة للتجارة والتصنيع.
وشهد اللقاء الوظيفي، إقامة برامج تدريبية في مجال الإرشاد المهني. وتأتي البرامج التدريبية والتأهيلية والإرشادية المنتهية بالتوظيف التي يقدمها هدفبالتعاون مع قطاع الأعمال في المملكة، انطلاقا من الشراكة والتكامل، على تزويد القوى الوطنية بالمهارات والمعارف الأساسية تلبية لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل.
كما أن هذا النوع من اللقاءات يأتي امتداداً لبرامج توظيف سابقة عقدها الصندوق بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة، وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.
يشار إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، قد أطلق مبادرة لتحويل فروعه في كافة مناطق المملكة، إلى مراكز تأهيل وتوظيف، لتقديم الدعم للباحثين والباحثات عن عمل بالإضافة إلى تحفيز أصحاب العمل على توطين الفرص الوظيفية في بيئات منتجة ومستقرة، وتمكين أبناء وبنات الوطن من الوظائف في سوق العمل.
وقد شرعت فروع هدفالـ 22 في مدن ومحافظات المملكة، تطوير أدائها نحو التحول إلى مراكز متخصصة لمساعدة وخدمة الباحثين والباحثات عن عمل، والرفع من جاهزيتهم للحصول على وظائف مستقرة ومستدامة في القطاع الخاص، وكذلك تلبية احتياجات منشآت القطاع الخاص من الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة.
ويمكن للباحثين والباحثات عن عمل وأصحاب الأعمال، الاستفادة من خدمات فروع هدففي التأهيل والتوظيف، ومعرفة مواقع الفروع في المدن والمحافظات عبر زيارة الصفحة الالكترونية على الرابط:
https://www.hrdf.org.sa/Locations

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