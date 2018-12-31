الحسن قائدا لمدرسة الأمير عبدالله بن جلوي الإبتدائية بدومة الجندل

المناطق - الجوف

صدر قرار مدير عام التعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي بتكليف الأستاذ محمد بن عبدالله عمشان الحسن قائدا لمدرسة الأمير عبدالله بن جلوي الإبتدائية بمحافظة دومة الجندل ويسري العمل في القرار منذ تاريخه 23 ربيع الآخر 1440 .

ويعد الحسن من الكفاءات القيادية التعليمية المتميزة حيث عمل بالقيادة المدرسية أكثر من 11 عام بدأها وكيلا لمدرسة الملك سعود بن عبدالعزيز الثانوية ثم قائدا لمدرسة بشر بن عبدالملك الإبتدائية ثم وكيلا لمدرسة الأمير نايف بن عبدالعزيز الثانوية ثم وكيلا لمدرسة المقداد بن عمرو المتوسطة وقائدا لثانوية التحكيم الأهلية .

وقدم الحسن شكره وتقديره لسعادة مدير عام تعليم منطقة الجوف ومساعد مدير التعليم الأستاذ عبدالله بن أحمد الزيدان ورئيس قسم القيادة المدرسية الأستاذ سهيان بن سعد السهيان ومدير مكتب التعليم بدومة الجندل الأستاذ خالد بن عبدالكريم الوشيح ومشرف القيادة المدرسية الأستاذ سامي بن عبدالكريم السعيدان على ثقتهم سائلا الله العون والتوفيق وأن يكون عند حسن الظن والسعي في رفع مستوى التحصيل العلمي والمعرفي لأبنائنا الطلاب ضمن منظومة الأداء التربوي التعليمي التي تحقق رؤية وزارة التعليم 2030 .

“المناطق” تقدم ل ” الحسن ” الدعاء بالعون و التوفيق وتبارك له هذا التكليف .