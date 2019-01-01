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“الخدمة المدنية” تطلق نظام إدارة المهام

“الخدمة المدنية” تطلق نظام إدارة المهام
http://almnatiq.net/?p=675214
المناطق - واس

أطلقت وزارة الخدمة المدنية في نظامها الداخلي نظام إدارة المهام، الذي يعد نظاماً مطوراً لتنظيم ومتابعة الأعمال المختلفة والإشراف عليها بشكل فعال ويساهم في استكمال الإجراء المطلوب على المهام المسندة.
يأتي ذلك انطلاقاً من التزام الوزارة بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وسعياً منها للإسراع بالتحول من بيئة العمل التقليدية المعتمدة على الورق إلى بيئة عمل حديثة تعتمد على التقنية وتحقق معايير التحول الرقمي، حيث يمثل هذا النظام دوراً جوهرياً في الانتقال من العمل الورقي المكتبي إلى التعاملات الإلكترونية بكفاءة وفعالية عالية.
ومن أهم الخصائص والمميزات لنظام إدارة المهام الذي أطلقته الوزارة هي توفير العديد من الإشعارات عبر النظام أو البريد الإلكتروني مع وجود محددات بحث “فلاتر” متنوعة تساعد في إخراج نتائج حسب رغبة المستخدم، إضافة إلى إمكانية إضافة تعليقات ومرفقات توضح المهام كما يوفر النظام إمكانية الارتباط بنظام اتصال لضبط عمليات متابعة المعاملات الواردة، وإرسال مهام فردية أو جماعية ومتابعتها وتمييز نوع المهمة بلون خاص بناءً على وقت استحقاقها مع تفويض صلاحية إنجاز المهام بالنيابة وتندرج أيضاً ضمن مميزات وخصائص هذا النظام إيجاد تسلسل تاريخي على جميع الإجراءات التي تمت على المهمة وإرسال تقارير يومية وبشكل آلي بجميع المهام وحالتها عن طريق البريد الإلكتروني إلى كل من مالك المهمة وطالبها ومنفذها.

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