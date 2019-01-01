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أمير تبوك يلتقى مدير الجوازات بالمنطقة

أمير تبوك يلتقى مدير الجوازات بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=675227
المناطق - تبوك
بحث صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك اليوم بمكتب سموه بالأمارة مع مدير جوازات منطقة تبوك العميد سعيد محمد القحطاني الإجراءات والخطط المعدة لخدمة المسافرين القادمين والمغادرين عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية لمنطقة تبوك وذلك خلال أجازه منتصف الفصل الدراسي
وأكد سمو أمير منطقة تبوك على ضرورة تقديم التسهيلات لخدمة المسافرين والقادمين عبر المنافذ وإنهاء أجراءتهم بكل يسر وسهولة .
ومن جهته أعرب العميد القحطاني عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة  تبوك على حرصه ومتابعته لكل مايهم أعمال  الجوازات بالمنطقة .

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