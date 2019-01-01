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أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل قائد قوة أمن المسجد الحرام

أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل قائد قوة أمن المسجد الحرام
http://almnatiq.net/?p=675233
المناطق - جدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بمقر الإمارة ، قائد قوة أمن المسجد الحرام المُعين حديثاً العميد يحيى العقيل.
وجدد أمير منطقة مكة المكرمة التأكيد على أن المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعباً قد حباها الله بشرف خدمة ضيوف الرحمن وقاصدي بيته العتيق، ما يحتّم على الجميع حسن التعامل معهم وتوفير الراحة والأمن لهم، ونوه الأمير خالد الفيصل إلى أن تعامل رجال الأمن مع ضيوف الرحمن في مواسم الحج والعمرة أصبح مضرب مثل، ودليل على ما يتمتعون به من أخلاق إسلامية عربية سعودية.
وهنأ سموه العميد العقيل بمناسبة تعينه، سائلاً الله له التوفيق في المهام الموكلة إليه.
من جهته عبر قائد قوة أمن المسجد الحرام عن شكره وتقديره للأمير خالد الفيصل، مؤكداً حرصه وزملائه على العمل بجد وإخلاص تحقيقاً لتطلعات القيادة التي أخذت على عاتقها خدمة ضيوف الرحمن وتوفير سبل الراحة لهم.

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