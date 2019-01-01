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أمام خادم الحرمين الشريفين ..

الأمراء والوزراء وأعضاء مجلس الشورى يؤدون القسم بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة

الأمراء والوزراء وأعضاء مجلس الشورى يؤدون القسم بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة
http://almnatiq.net/?p=675242
المناطق - واس

تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في قصر اليمامة بالرياض اليوم، أصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء، وأعضاء مجلس الشورى وذلك عقب صدور الأوامر الملكية الكريمة بتعيينهم في مناصبهم الجديدة.
وقد أدى القسم كل من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، ومعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ومعالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، قائلين ” ( أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني ، ثم لمليكي وبلادي ، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة ، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص) .
كما أدى القسم كل من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، قائلين: (أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل).
وأدى القسم، أعضاء مجلس الشورى وهم كل من معالي الأستاذ محمد بن حمود المزيد والأستاذ هزاع بن بكر القحطاني والأستاذ بندر بن محمد عسيري، قائلين (أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل).
ثم تشرف الجميع بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، واستمعوا إلى توجيهاته – أيده الله – .
حضر أداء القسم، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

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