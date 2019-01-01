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نائب أمير جازان يستقبل المرشحين بجمعية القرآن الكريم بصامطة المشاركين بجائزة الملك سلمان للقرآن

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نائب أمير جازان يستقبل المرشحين بجمعية القرآن الكريم بصامطة المشاركين بجائزة الملك سلمان للقرآن

نائب أمير جازان يستقبل المرشحين بجمعية القرآن الكريم بصامطة المشاركين بجائزة الملك سلمان للقرآن
http://almnatiq.net/?p=675255
جازان - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه في الإمارة اليوم , المرشحين وأولياء أمور المرشحات من جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة صامطة لتمثل المنطقة في جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز للقرآن الكريم التي ستقام خلال الفترة القادمة بمدينة الرياض.
واستمع سمو نائب أمير منطقة جازان لشرح مفصل من مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة صامطة أحمد بن عقيل كريري , عن الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بصامطة والمراحل والتصفيات التي على إثرها تأهل الطلاب والطالبات المرشحين والمرشحات لتمثيل المنطقة في جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم وهم المرشحة للفرع الثاني لحفظ القرآن كاملًا الطالبة نهى بنت حسن حوذان , والمرشح للفرع الثالث لحفظ “20” جزءًا جابر بن محمد مدخلي , إضافة للمشرحة للفرع الخامس لحفظ خمسة أجزاء الطالبة ابتسام محمد حلوي.
ونوّه الأمير محمد بن عبدالعزيز بما حققه المرشحين والمرشحات من نتائج مكنتهم للترشيح للمشاركة في المسابقة على مستوى المملكة , مقدمًا لهم التهنئة بهذه المناسبة.
ووجّه سموه المرشحين والمرشحات وأولياء أمرهم بمضاعفة الجهود وبذل كل ما يمكنه من تحقيق أفضل النتائج , ويسهم في تمثيل المنطقة أفضل تمثيل في هذه المسابقة العظيمة على مستوى الوطن , سائلًا المولى عز وجل أن يمد الجميع بعونه وتوفيقه.
حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ, ومحافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة.

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