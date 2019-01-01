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بلدية غرب الدمام تواصل حملتها وتضبط 51 دباب مخالف ضمن حملة مشتركة

بلدية غرب الدمام تواصل حملتها وتضبط 51 دباب مخالف ضمن حملة مشتركة
http://almnatiq.net/?p=675261
المناطق - الدمام

تواصل بلدية غرب الدمام، حملتها على الدبابات المخالفة للأنظمة والسلام، في المواقع الواقعة على جانبي طريق الدمام- الرياض السريع، والتي تأتي ضمن الحملات التي تنفذها البلدية في معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، وتتماشى مع حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية #كذا_أحلى.

وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل بن عبدالهادي القحطاني أن البلدية بالتعاون مع إدارة الضبط الإداري بشرطه المنطقة الشرقية، ضمن حمله مشتركه، ضبطت 51 دبابا مخالفا يتم تأجيرها دون الأخذ بأنظمة السلامة إضافة إلى عدم الحصول على التراخيص اللازمة لذلك.

وأضاف ” القحطاني ” بأنه تم على الفور حجز جميع الدبابات المخالفة تمهيدا لتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحقهم، مشيراً إلى أن ذلك يأتي حرصاً على سلامة الجميع ومنع الدبابات العشوائية.

وأشار المهندس القحطاني إلى أن هذه الحملات هي امتداداً للحملات المشتركة بين الجهات ذات العلاقة في نطاق التخديم لبلدية غرب الدمام بشكل عام، مشدداً على أن البلدية تواصل تكثيف جولاتها على جميع المخالفين، وذلك حفاظاً على سلامه المواطنين والمقيمين، داعياً المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن الملاحظات والشكاوى عبر مركز “940”.

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