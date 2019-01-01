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قرقاش: مقاطعة قطر مستمرة في 2019

قرقاش: مقاطعة قطر مستمرة في 2019
http://almnatiq.net/?p=675267
المناطق - متابعات

رجح وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، استمرار مقاطعة قطر عام 2019، بسبب سياسة الدوحة التي لم تتغير.
وقال في سلسلة تغريدات اليوم الثلاثاء: “في تقديري أن مقاطعة قطر مستمرة في 2019 لأنها مرتبطة بتغييرات واجبة في توجهات الدوحة المخربة، وسيستمر الفشل القطري في فك الإجراءات المتخذة ضدها رغم الكلفة الباهظة”.

وأضاف أن “الموقف القطري يحركه الأمير السابق، وعبره يدافع عن إرث أوقع الدوحة في مأزقها الحالي”.

أما عن اليمن، فأكد أن التحالف العربي في موقع أفضل، وأن العام الجديد سيشهد انفراجات في الأزمة اليمنية، مقابل تضعضع موقف الحوثي، إلا أنه أكد أن الطريق ما زال وعراً. وقال: “المسائل اليمنية لا بد من أن يمهد لها حوار يمني داخلي جدي، ولكنه وبفضل تدخل التحالف بقيادة الرياض أصبحنا أكثر تفاؤلاً”.

إلى ذلك، أشار إلى أن المحور العربي المرتكز على الرياض والقاهرة سيزداد زخماً مقابل المحاور الإقليمية الإيرانية والتركية في المنطقة.

وختم قائلاً: لعلنا ما زلنا في المساحات الرمادية، ولكن الحضور العربي أصبح أكثر أهمية، ودوره أكبر حضورا بعكس السنوات الماضية”.

 

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