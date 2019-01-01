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معهد الجبيل التقني يحصل على شهادة نظام إدارة السلامة والصحة المهنية

معهد الجبيل التقني يحصل على شهادة نظام إدارة السلامة والصحة المهنية

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معهد الجبيل التقني يحصل على شهادة نظام إدارة السلامة والصحة المهنية

معهد الجبيل التقني يحصل على شهادة نظام إدارة السلامة والصحة المهنية
http://almnatiq.net/?p=675271
المناطق - الجبيل الصناعية

حصلت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بمعهد الجبيل التقني أمس الأثنين على شهادة نظام إدارة السلامة والصحة المهنية OHSAS18001:2007 والتي تمنحها شركة TUV Nord  الشركة الرائدة عالميا في مجالات الفحص والتحقق والاختبار والاعتماد وفق المعايير العالمية .

حيث تعد هذه الشهادة بمثابة المصادقة على التزام معهد الجبيل التقني بالعمل ضمن معايير تهدف إلى تقليل احتمالية وقوع الحوادث والأخطار ، والحفاظ على سلامة منسوبي المعهد والممتلكات ، وخفض مستوى المخاطر الكامنة في بيئة العمل لمنع وقوع الحوادث والإصابات ، سعياً لحماية المتعاملين من ممارسات العمل غير الآمنة

كما وقد أتم معهد الجبيل التقني من خلال وكالة التطوير والجودة جميع متطلبات الحصول على الشهادة من مهام متمثلة في إعداد الوثائق وعقد المحاضرات التعريفية والتدريب في عدد من مجالات السلامة وأيضا تدريب منسوبي المعهد وتأهيلهم للحصول على شهادة دولية في مجال الصحة والسلامة المهنية.

الجدير بالذكر أن الهيئة الملكية بالجبيل تسعى دائما في مرافقها على توفير سبل الأمن والسلامة هادفةَ من ذلك إلى تلافي وقوع خسائر وأخطار قد تؤثر على سير رسالتها.

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