أوقعت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمنطقة القصيم 18 تعهدا على متاجر لبيع التبغ ومشتقاته بعد ان رصدت عدد من الملاحظات خلال الجولة الميدانية التي نفذتها امس الاثنين .
وبحسب المديرية العامة للشؤون الصحية بالقصيم فإن اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ تشارك بها عدة جهات حكومية ، لضبط ورصد المخالفين لانظمة مكافحة التبغ ، وقد شهدت الجولة نشر الوعي لبائعي التبغ ومشتقاته باهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات ، كما تم إيقاع 18 تعهدا لضمان عدم تكرار الملاحظات .
إيقاع 18 تعهدا على متاجر بيع التبغ بالقصيم
أوقعت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمنطقة القصيم 18 تعهدا على متاجر لبيع التبغ ومشتقاته بعد ان رصدت عدد من الملاحظات خلال الجولة الميدانية التي نفذتها امس الاثنين .
التعليقات (٠) اضف تعليق