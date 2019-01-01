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إيقاع 18 تعهدا على متاجر بيع التبغ بالقصيم

إيقاع 18 تعهدا على متاجر بيع التبغ بالقصيم
http://almnatiq.net/?p=675274
المناطق - بريدة

أوقعت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمنطقة القصيم 18 تعهدا على متاجر لبيع التبغ ومشتقاته بعد ان رصدت عدد من الملاحظات خلال الجولة الميدانية التي نفذتها امس الاثنين .
وبحسب المديرية العامة للشؤون الصحية بالقصيم فإن اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ تشارك بها عدة جهات حكومية ، لضبط ورصد المخالفين لانظمة مكافحة التبغ ، وقد شهدت الجولة نشر الوعي لبائعي التبغ ومشتقاته باهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات ، كما تم إيقاع 18 تعهدا لضمان عدم تكرار الملاحظات .

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