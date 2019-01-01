مخيم جامعة القصيم يستقبل أكثر من 8 آلاف زائر وزائرة في “ربيع بريدة”

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استقبل مخيم جامعة القصيم المشارك في مهرجان “ربيع بريدة” 1440هـ، نحو 8 آلاف زائر وزائرة خلال 5 أيام منذ بداية المهرجان الذي تستمر فعالياته حتى تاريخ 29/4/1440هـ، في منتزه القصيم الوطني ببريدة، حيث قدم المخيم خدماته لأكثر من 3 آلاف مستفيد ومستفيدة، فيما تم تحويل 220 حالة مرضية للمتابعة الطبية في المدينة الجامعية.

ويقدم المخيم الذي تبلغ مساحته حوالي 600 متر مربع، عددا من البرامج التثقيفية والفحوصات الطبية، حيث تقدم الجامعة من خلاله أكثر من 40 برنامجاً متنوعاً صحيا وتثقيفيا وتوعويا لزوار المهرجان.

وأوضح وكيل عمادة شؤون الطلاب والمشرف العام على مخيم الجامعة بالمهرجان الدكتور محمد بن صالح العجلان أن الجامعة تشارك بأكثر من 18 نادي طلابي من كليات الطلاب والطالبات، والتي تقدم العديد من الخدمات المجانية للمجتمع من خلال الطلاب والطالبات، وذلك بدعم مستمر من قيادات الجامعة، مقدماً الشكر لمعالي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود مدير الجامعة على دعمه لطلاب وطالبات أندية الجامعة تحت تنظيم عمادة شؤون الطلاب.

يذكر أن الجامعة تشارك للسنة السابعة على التوالي في فعاليات مهرجان ربيع بريدة، بجناح خاص يقدم العديد من أنشطة الكليات في كافة المجالات، بالإضافة إلى معارض توعوية وتثقيفية وفعاليات ترفيهية وخدمية وإقامة المسابقات وتقديم الهدايا التذكارية لزوار المهرجان.