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نائب أمير جازان يُدشن مبادرة الأمير محمد بن عبدالعزيز “مكن لمستقبل زاهر” لتنمية وتدريب شباب المنطقة

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تهدف لتنمية قدرات 3200 شاب وفتاة بالمحافظات

نائب أمير جازان يُدشن مبادرة الأمير محمد بن عبدالعزيز “مكن لمستقبل زاهر” لتنمية وتدريب شباب المنطقة

نائب أمير جازان يُدشن مبادرة الأمير محمد بن عبدالعزيز “مكن لمستقبل زاهر” لتنمية وتدريب شباب المنطقة
http://almnatiq.net/?p=675289
جازان - فضة عطيف
دشّن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان رئيس اللجنة العليا للتوطين بالمنطقة اليوم, مبادرة الأمير محمد بن عبدالعزيز ، بعنوان  “مكن لمستقبل زاهر” التي تنفذها غرفة جازان.
واستمع سمو نائب أمير المنطقة لشرح مفصل من أمين عام غرفة جازان الدكتور ماجد الجوهري عن المبادرة, التي تهدف لتنمية قدرات 3200 شاب وفتاة من مختلف محافظات المنطقة البالغ عددها 16 محافظة بواقع 200 شاب وفتاة لكل محافظة, حيث تشمل التدريب والتوظيف في عدد من المجالات بما يسهم في تلبية احتياجات سوق العمل, ورفع المستوى التدريبي لدى الكوادر الوطنية , وإنشاء قاعدة بيانات على منصة إلكترونية على موقع الغرفة تحتوي على بيانات المتدربين والشواغل الوظيفية بمنشآت القطاع الخاص التي يتم حصرها من قبل لجنة التوطين بالمنطقة لتوجيه الشباب والفتيات لشغلها.
وأعرب سموه عن سعادته بتدشين المبادرة وما استمع إليه خلال مراسيم التدشين, مثمنًا جهود غرفة جازان في هذا الصدد وغيره من المجالات التي تقع في إطار عمل الغرفة.
حضر حفل التدشين وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ.

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