رؤساء وفود المناطق وإدارة المهرجان بالجنادرية يجتمعون بالبيت الجوفي ويشيدون بالجهود المميزة

المناطق - الجنادرية

عقد رؤساء وفود مناطق المملكة المشاركين في النسخة الثالثة والثلاثين بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة «الجنادرية 33» ، اجتماعهم في مقر بيت منطقة الجوف .

وكان في استقبالهم رئيس وفد منطقة الجوف الدكتور نواف الخالدي، واستمع الوفود إلى شرح مفصل عن محتويات البيت الجوفي، كما استمتع الوفود والحضور لعدد من الفنون الفلكلورية والشعبية التي تشتهر بها المنطقة .

ثم ناقش في جناح الضيافة جملةً من المحاور والقضايا ذات الاهتمام المشترك والتي تهم مشاركات المناطق في المهرجان الوطني للتراث والثقافة والعمل على تضافر الجهود لما يحقق الأهداف الرفيعة للمهرجان .

من جانبه أشاد مدير عام المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية سعود الرومي بما شاهده بالبيت الجوفي المشارك بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية (33) مبدياً إعجابه بما شاهده من عروض وحرف وأجنحة جسدت حضارة منطقة الجوف وإرثها التاريخي.

وفي ختام الاجتماع اثنى روساء الوفود بماشاهدوه من تنظيم في البيت الجوفي وإظهار تراث منطقة الجوف ، إضافة إلى الجهود المميزة التي بذلت لإنجاح الفعاليات المقامة والمعارض التي تبرز تاريخ المنطقة.