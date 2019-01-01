كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم : البكيرية يتأهل إلى دور الـ 32 بفوزه على القادسية

المناطق - متابعات

تأهل فريق البكيرية إلى دور الـ 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم ، بفوزه اليوم على القادسية بهدف دون رد ضمن دور الـ 64 للمسابقة على ملعب نادي البكيرية بمحافظة البكيرية.

وسجل هدف الفوز للبكيرية لاعبه عبدالله الغامدي في الدقيقة 82 من الشوط الثاني.

وتتواصل مباريات اليوم بلقاء الحجاز مع الباطن ، والفيحاء مع نظيره الشهيد.