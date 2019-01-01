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اللجنة الإعلاميه لمعرض جدة الدولي الرابع للكتاب تحوز على ثناء وسائل الاعلام بكافة انواعها

اللجنة الإعلاميه لمعرض جدة الدولي الرابع للكتاب تحوز على ثناء وسائل الاعلام بكافة انواعها
http://almnatiq.net/?p=675302
جدة - محمد آل طاوي

حازت اللجنة الإعلاميه لمعرض جدة الدولي الرابع للكتاب، على ثناء وسائل الاعلام بكافة انواعها، نظير الجهد اليومي الذي تقدمه لممثليها بتسهيل مهامهم، او من خلال بث الرسائل اليوميه باستخدام كافة وسائل الاتصال لضمان وصول اخبار وتقارير واحداث المعرض اولا بأول.
ووصل عدد الذين قامو بمشاهدة الحساب الرسمي للمعرض على موقع التواصل تويتر، مليون و ٩٠٠ الف مشاهدة، بعد ان غردت اللجنة بعدد ٦٢ تغريدة حتى الان، تنوعت في محتواها بين الصورة، والفيديو، والمواد الاعلامية.
فيما بلغ عدد القنوات التلفزيونيه التي شاركت في نقل فعاليات المعرض ١٠ قنوات تلفزيونية منها ٣ محطات محلية، بالاضافة الى عدد ٥ محطات عربية، ومحطتين عالميتين، قامو ببث ما يقارب ٢٨٨ رسالة حول مختلف فعاليات المعرض حتى الان.
وعلى صعيد الإذاعات فقد تم بث ٧٥٠ رسالة إذاعية حتى الان، تناوب على ارسالها عبر الاثير عدد ٥ إذاعات.
وحظي المعرض بمشاركة ١٢ صحيفة ورقية في تغطية احداثه، من خلال نشر ٥٧٦ خبر، كان للجنة الاعلامية برئاسة الاستاذ عبدالخالق الزهراني نصيب الاسد في اعدادها.
وشهد المعرض مشاركة كبيره من قبل الصحف الإلكترونية التي بلغ عددها ٨٥ صحيفة إلكترونية قامت بنشر ٢٥٥٠ مادة صحفيه تنوعت بين الخبر والتقرير والاستطلاع، مصحوبة بصور غطت معظم اجزاء المعرض وفعالياته.
ولم تتغيب وكالات الأنباء عن تغطية معرض كتاب جدة بتواجد وكالة الأنباء السعودية، ووكالة الأنباء الألمانية المتخصصه في تغطية الفعاليات والاحداث الرسميه حول العالم.

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