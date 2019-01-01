الدوسري.. يخطف لقبه الثاني برالي حائل نيسان الدولي 2019 والخليفي والبلوشي بطلا الدراجات

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يتوج صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد “أمير حائل” رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل نيسان الدولي 2019 مساء اليوم في منتزه “المغواة” الترفيهي الفائزين بسباق رالي حائل ، حقق المتسابق السعودي عيسى الدوسري من فريق “إي دي للسباقات” المركز الأول بالترتيب العام ، حيث تقدم من المركز الرابع ليُحرز الفوز بلقب رالي حائل للعام الثاني على التوالي في سيارته نيسان نافارا بيك – أب.

واستفاد “الدوسري”، المُشارك مع ملّاحه الإماراتي علي حسن عُبيد، من الخصائص السريعة لمسار المرحلة الأخيرة الرالي، والتي بلغ طولها 170.02 كيلومترًا، مُرورًا بصحراء النُفود، واجتاز هذه المرحلة خلال 1:29:49 ساعة، مُحققًا المركز الأول أمام مُواطنيه أحمد الشهيل ورشيد الشمري، بفارق 2:22 دقيقَتَيْن.

وقال الدوسري عن ذلك: “كان الرالي صعبًا بعض الشي، فقد واجهنا مشاكل في المكابح يوم الاثنين، مما تسبب بخسارتنا الكثير من الوقت. حيث خسرنا في نهاية المرحلة الفارق الزمني الذي راكمناه في بدايتها، لذا ضغطنا بشدة اليوم من أجل تعويض ما فاتنا، تعرضنا لانثقاب في الإطارات، لكن تمكنا من تحقيق الفوز بالمرحلة وبالرالي، وبفارقٍ جيد“.

وأنهى السعوديان، السائق فارس المُشناء وملّاحه سعود التميمي، الرالي في المركز الثالث، بينما حقق السعودي سلمان المشعان أفضل نتيجة لسائقٍ لا يقود سيارة نيسان، حيث أنهى الرالي رابعًا في سيارته تويوتا لاند كروزر.

وتمكن الفائز بمرحلة يوم الأحد، السعودي خالد الفريحي مع ملّاحه الفرنسي سيباستيان ديلاوناي، من التعافي من المشاكل التي واجهاها، وأنهيا الرالي في المركز السابع. إلا أن السائق الإماراتي خالد الجافلة، الفائز بمرحلة الأمس (الاثنين) لم يتمكن من مُجاراة سُرعة السيارات في المقاطع الأخيرة لمرحلة اليوم، وأنهى سائق باغي كان – آم “تي 3” الرالي في المركز التاسع في الترتيب العام، علمًا بأنه واجه ثُقبًا في الإطارات، كلفه خسارة المزيد من الوقت.

وقال الجافلة: “بدأنا اليوم كأول سيارة على المسار، وتعرضنا بعدها لثُقب في الإطارات بعد اجتيازنا 66 كيلومتر داخل المسار. لقد كان مسار المرحلة سريعًا، يُمكن لسياراتي السير بسُرعة 140 كيلومترًا تقريبًا كحدٍّ أقصى، بينما تصل سُرعة السيارات الأخرى إلى 180 كيلومترًا في الساعة، لذا خسرت صدارة الترتيب العام، وبعدها قُدت بروية لكي أضمن إنهاء الرالي بسلام“.

واضطر السائق الإماراتي عبد اللـه الحريز، من فريق “إي دي للسباقات”، للانسحاب من الرالي، علمًا بأنه كان يحتل المركز الخامس، كما لم يستطع رضا الشمري إنهاء الرالي، إثر انقلاب سيارته، وشملت قائمة المُنسحبين أيضاً عبد اللـه الرمالي ويحيى الحلاوي وإبراهيم السلمان.

وقال الإماراتي علي ميرزا، ملّاح السائق عبد اللـه الحريز: “واجهتنا مُشكلة تقنية مُنذ انطلاقتنا في المرحلة الأخيرة، حتى قبل 70 كيلومتر من نهاية المرحلة، بعدها واجهتنا مُشكلة كهربائية، واضطررنا للتوقف ثلاث أو أربع مرات، وخسرنا الكثير من الوقت، ولم نتمكن من إعادة تشغيل السيارة. على الأقل فاز عيسى بلقب الرالي لمصلحة الفريق، لقد ضغطنا كثيرًا اليوم، وللأسف لم تُؤتِ جهودنا ثمارها“.

في فئة “تي 2″، خسر السائق السعودي مُنيف السلماني فُرصة الفوز بلقب هذه الفئة، إثر انسحابه في المرحلة الثالثة، وبذلك ورث السائق السعودي مشعل الصعيدي مع ملّاحه العُماني عبد الحليم البوسعيدي لقب هذه الفئة، الخاصة بسيارات الإنتاج التجاري، وبفارق 13:30 دقيقة عن الثُنائي السُعودي السائق خلف الجوعان وملّاحه جوعان الجوعان.

بالانتقال إلى فئة السيارات العملانية “تي 3″، سجل السائق السعودي طلال الذكير الفوز بهذه الفئة، في باغي كان – آم، أمام مُواطنه خليل التويجري، بينما تسببت مشكلة تسرب وقود بخسارة السائق ماجد إبراهيم التويجري فُرصة إنهاء الرالي في مركزٍ جيد.

وفي فئة “تي 4″، الخاصة بالشاحنات، حقق السائق السعودي إبراهيم المهنّا الفوز بلقب هذه الفئة، وأوصل شاحنته المرسيدس إلى خط النهاية بأمان، جديرٌ بالذكر أن المهنّا فاز سابقًا بلقب نُسخة 2014، كما إن مُشاركته في هذه الفئة تُسجل أول مُشاركة للشاحنات في هذا الرالي.

في تصنيف الدراجات النارية، نجح الدرّاج السعودي عبد المجيد الخليفي في الفوز بلقب فئة “كوادز” ذات العجلات الأربع، وهذا هو الفوز السادس له على التوالي بلقب هذه الفئة، وبفارق 15:46 دقيقة عن مُواطنه عبد المجيد عبود، بينما أكمل الدرّاج السعودي عبد السلام همام منصة التتويج لهذه الفئة، فيما انسحب الدرّاج الإماراتي خليفة جاسم الرئيسي من المُنافسات.

في فئة الدراجات النارية من ذوات العَجَلَتَيْن، سجل الدرّاج الإماراتي سُلطان البلوشي فوزه الثاني على التوالي بهذه الفئة، على متن دراجة “كاي تي أم”، وبفارقٍ مُريح عن مُواطنه علي البلوشي، بلغ 1:24:10 ساعة، بينما حقق مُواطنه عبد اللـه بن دخان المركز الثالث.

أشرف على تنظيم النُسخة الـ 14 من رالي حائل – نيسان 2019 هيئة تطوير حائل بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والهيئة العامة للرياضة. وبإشراف فني من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية عضو الاتحاد الدولي للسيارات FiA ، وأُقيم الرالي تحت رعايةٍ كريمةٍ من صاحب السُمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد أمير حائل، كما قدمت شركة نيسان للسيارات رعايتها للحدث الأضخم في رياضة السيارات المحلية.

الترتيب العام المُؤقت لرالي حائل – نيسان الدولي 2019 – النُسخة الـ 14، وذلك بعد المرحلة الخاصة الرابعة:

السيارات:

السائق والملّاح السيارة التوقيت

01- عيسى الدوسري (السعودية)/ علي حسن عُبيد (الإمارات) – نيسان نافارا بيك أب – 8:38:15 ساعات

02- أحمد الشهيل (السعودية)/ رشيد الشمري (السعودية) – نيسان باترول – 8:40:37 ساعات

03- فارس المشناء (السعودية)/ سعود التميمي (السعودية) – نيسان – 8:43:22 ساعات

04- سلمان المشعان (السعودية)/ زياد الحربي (السعودية) – تويوتا لاند كروزر – 8:47:31 ساعات

05- مُطير الشمري (السعودية)/ رائد العساف (السعودية) – نيسان – 8:53:17 ساعات

06- سامي الشمري (السعودية)/ عبد اللـه الشمري (السعودية) – نيسان – 8:56:54 ساعات

07- خالد الفريحي (السعودية)/ سيباستيان ديلاوناي (فرنسا) – نيسان – 8:58:55 ساعات

08- متعب القنون (السعودية)/ عبد اللـه القنون (السعودية) – نيسان – 9:07:32 ساعات

09- خالد الجافلة (الإمارات)/ أحمد مالك (الإمارات) – كان – آم “تي 3” – 9:16:49 ساعات

10- مشعل الصعيدي (السعودية)/ عبد اللـه البوسعيدي (عُمان) – نيسان “تي 2” – 9:27:25 ساعات

السيارات العملانية “يو تي في“:

السائق والملّاح المركبة التوقيت

01- طلال الذكير (السعودية)/ كينيل شوبين (روسيا) – كان – آم “تي 3” – 9:07:46 ساعات

02- خليل التويجري (السعودية)/ وليد التويجري (السعودية) – كان – آم “تي 3” – 9:19:57 ساعات

03- عبد الرحمن العفالق (السعودية)/ تُركي الخريمي (السعودية) – كان – آم “تي 3” – 10:01:32 ساعات

الشاحنات:

السائق والملّاح الشاحنة التوقيت

01- إبراهيم المهنّا (السعودية)/ أسامة السند (السعودية) – شاحنة مرسيدس “تي 4” – 11:48:39 ساعة

الدراجات النارية رُباعية العجلات “كوادز“:

الدرّاج الدرّاجة التوقيت

01- عبد المجيد الخليفي (السعودية) – ياماها – 5:15:27 ساعات

02- عبد المجيد عبود (السعودية) – ياماها – 5:31:13 ساعات

03- عبد السلام همام (السعودية) ياماها – 7:44:17 ساعات

الدراجات النارية:

الدرّاج الدرّاجة التوقيت

01- سُلطان البلوشي (الإمارات) – “كاي تي أم” – 5:14:34 ساعات

02- علي البلوشي (الإمارات) – “كاي تي أم” – 6:38:44 ساعات

03- عبد اللـه بن دخان (الإمارات) – ياماها – 9:12:54 ساعات